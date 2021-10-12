Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отборочного раунда ЧМ-2022.
Ребята молодцы, забили два гола с игры. Не было ни пенальти, ни чего-то подобного. Конец первого тайма провели здорово, во втором ослабили вожжи. Словенцы играли грубо, была серьезная силовая борьба. Наша физическая подготовка оказалась хорошей. Словенцы сломались, их не хватило до конца. Победа довольно убедительная, впереди — Кипр и Хорватия. Надо залечить раны, чтобы все игроки были готовы. Думаю, все должно быть хорошо. Карпин сейчас тоже воспрял духом. Он был немного растерянным, а сейчас приобрел уверенность. Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре — до свидания.
Удачи ребятам.
Удачи ребятам.
https://youtu.be/ZbI-3_4xDb4
2), ЧМ нормальный турнир, и как многие авторы правильно подметили, слабее ЧЕ. Карпин и Ко разрушают стереотипы ; что у нас нет игроков, нет защитников, при каком-то суперкризисе с составом, эта сборная не проиграла вицечемпинам мира и одержала 4 победы. Прогресс на лицо!!!
3), Катар. Вернутся 11 травмированных, придут из молодежки Умяров, Тюкавин и другие, кто-то добавится из новичков и у Карпина будет боеспособная, добротная сборная!!! Долой злопыхателей. Россия- вперёд!!!!
2), ЧМ нормальный турнир, и как многие авторы правильно подметили, слабее ЧЕ. Карпин и Ко разрушают стереотипы ; что у нас нет игроков, нет защитников, при каком-то суперкризисе с составом, эта сборная не проиграла вицечемпинам мира и одержала 4 победы. Прогресс на лицо!!!
3), Катар. Вернутся 11 травмированных, придут из молодежки Умяров, Тюкавин и другие, кто-то добавится из новичков и у Карпина будет боеспособная, добротная сборная!!! Долой злопыхателей. Россия- вперёд!!!!
Бельгия
Россия
Корея
Алжир
2018
Испания
Россия
Египет
Саудовская Аравия
2002
Бельгия
Россия
Тунис
Япония
"Уровень" то как раз на ЧМ фартовый....
Ни Италии ни Германии ни Франции ни Англии ни Голландии ни Бразилии ни Аргентины.........по мне ...так на ЧМ больше шансов чем на ЧЕ...ибо не считаю что наши игроки пусть и набранные из нашего черепашьего чемпионата уступают африканским и азиатским сборным....
Бельгия
Россия
Корея
Алжир
2018
Испания
Россия
Египет
Саудовская Аравия
2002
Бельгия
Россия
Тунис
Япония
"Уровень" то как раз на ЧМ фартовый....
Ни Италии ни Германии ни Франции ни Англии ни Голландии ни Бразилии ни Аргентины.........по мне ...так на ЧМ больше шансов чем на ЧЕ...ибо не считаю что наши игроки пусть и набранные из нашего черепашьего чемпионата уступают африканским и азиатским сборным....