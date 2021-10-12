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Боярский: «ЧМ — не наш уровень. В отборе боремся, а в Катаре — до свидания»

вчера, 12:49

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отборочного раунда ЧМ-2022.

Ребята молодцы, забили два гола с игры. Не было ни пенальти, ни чего-то подобного. Конец первого тайма провели здорово, во втором ослабили вожжи. Словенцы играли грубо, была серьезная силовая борьба. Наша физическая подготовка оказалась хорошей. Словенцы сломались, их не хватило до конца. Победа довольно убедительная, впереди — Кипр и Хорватия. Надо залечить раны, чтобы все игроки были готовы. Думаю, все должно быть хорошо. Карпин сейчас тоже воспрял духом. Он был немного растерянным, а сейчас приобрел уверенность. Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре — до свидания.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 12:15
Почему Боярский ни чего подобного не говорит про игру Зенита в ЛЧ?
4RT
4RT
вчера в 20:14
Ваш уровень-новогодние корпоративы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:59
Не то, чтобы обидно а 100% обида, а ты послушай гену орлова какие он диферамбы поём про дзюбу мол без него сборная не имеет шансов на жизнь а получается сыграли пять матчей без него и заработали13 очков.
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:44
Чудной шляпник продолжает нагнятать! И без него все сами знаем, но ВЕРИМ!
memphis
memphis
вчера в 16:38
Тут по факту сказал. Впервые...
berda2003
berda2003
вчера в 16:37
почему миша всегда считает, что надо покозлить? потому, что всегда блеет...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:11
Не согласен с Боярским, на ЧМ наши шансы как раз не плохие, вернутся травмированные, появятся молодые новые таланты. Словом, лиха беда, начало.
Удачи ребятам.
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 14:44
Дзюбина любимая)...

particular
particular
вчера в 14:41
Ну, Миша-шляпа тоже никогда не был уровня Сан-Ремо, хотя исправно горланил и рвал струны :))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:36
1). Перед матчем в Казани, Михаил Сергеевич прямо плакался по Дзюбе. Кто же будет забивать? Нет в составе лучшего бомбардира и распасовщика.
2), ЧМ нормальный турнир, и как многие авторы правильно подметили, слабее ЧЕ. Карпин и Ко разрушают стереотипы ; что у нас нет игроков, нет защитников, при каком-то суперкризисе с составом, эта сборная не проиграла вицечемпинам мира и одержала 4 победы. Прогресс на лицо!!!
3), Катар. Вернутся 11 травмированных, придут из молодежки Умяров, Тюкавин и другие, кто-то добавится из новичков и у Карпина будет боеспособная, добротная сборная!!! Долой злопыхателей. Россия- вперёд!!!!
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:33
В 2018 в нашей группе был Уругвай, а не Испания. А так-то Вы правы - давненько в группе не нарывались на грандов (последний раз такое происходило аж в 1994 году, когда угодили на бразилов).
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:24
Поехать на ЧМ и в Катаре пускай набираются опыта . А пока только надежды...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:03
Выход на ЧМ/ЧЕ – уже достижение для сб. России.
Kolenok
Kolenok
вчера в 13:52
Мишаня,пару кружек уже заг.отил!
1bear
1bear
вчера в 13:51
даже дядька в шляпе понимает ,что в Катаре (если пройдём) мы без шансов,хотя и это - достойное достижение
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:51
Всё правильно там был Дзюба
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:44
Съел бы ты уже свою шляпу, дядя Миша.
ОПС
ОПС
вчера в 13:40
Мы еще Катару "здравствуй" не сказали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:37
2014
Бельгия
Россия
Корея
Алжир

2018
Испания
Россия
Египет
Саудовская Аравия

2002
Бельгия
Россия
Тунис
Япония

"Уровень" то как раз на ЧМ фартовый....
Ни Италии ни Германии ни Франции ни Англии ни Голландии ни Бразилии ни Аргентины.........по мне ...так на ЧМ больше шансов чем на ЧЕ...ибо не считаю что наши игроки пусть и набранные из нашего черепашьего чемпионата уступают африканским и азиатским сборным....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:31
А в чем принципиальное отличие этой сборной от той в 2018 году, которая отпинывалась весь матч с испанцами, без вариантов влетела Уругваю в Самаре и выцарапала ничью в основное время с Хорватами? Нет Фернандеса - есть вингер Сутормин, нет Акинфеева - восходит Сафонов, нет Дзюбы - команда показывает характер и Заболотный отрабатывает в отборах и вынуждает на себе фолить, Головин травмирован - Баринов к вашим услугам, нет опостылевших усов надежды - на бровке переживает фартовый Валера. Вообще разность классов игроков в сборных в отличии от клубов нивелируется их недостаточной сыгранностью и даже середняк может отобрать очки у сборной Германии или Португалии. Просто надо идти поэтапно от одной игры к другой и стараться добиваться результат. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, если на финальную часть прорвемся - будем дальше думать, как в плей-офф выйти. Единственное, что кажется, рассуждать об этом - не уровень Михаила Боярского. Машите своим шампурами где-нибудь отдельно с Дзюбой и Черчесовым.
протон
протон ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:22
возможно у него обида , что дзюы нет в сборной.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:21
Наш принцип главное участие
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:19
Мишаня наверное с рукатым ручным спортом занимаются и одновременно делают выводы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:17
Бл.Ть , ну надо же. Так хорошо начал и в конце яд полился . Шляпа , ты есть шляпа !(((
beefs
beefs
вчера в 13:16
в Катар еще нужно попасть...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 13:13
Д'Артаньяны уже не те! Ни чести ни совести, да и объект обожания на Констанция а Дзюба!
Землянин
Землянин
вчера в 13:04, ред.
У него Дзюба чтоле кореш, не пойму никак. Сборная даёт результат, что ему ещё надо. Многим сборным вообще не светит выход на чемпионат мира, где количество мест ограничено для каждой части мира. Чемпионат мира слабее чемпионата Европы, но попасть туда тяжелее, так как для Европы, где в основном сильнейшие сборные, мест куда меньше, их место занимают Африка, Океания и Северная Америка
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:04
Сначала говорили, что не попадем на ЧМ, а теперь пишут попадем, но это не наш уровень. Переобуваются на ходу.
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:00, ред.
Тоска по Дзюбе неодолимая грызёт...Без него футбол-не футбол.Можно подумать,что на ЧМ все имеют шансы,кроме шести сборных.
протон
протон
вчера в 12:59
Какой то он злой, ну не нравится , не комментируй сборную.
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