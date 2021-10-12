Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал победу сборной России над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отборочного раунда ЧМ -2022.

Ребята молодцы, забили два гола с игры. Не было ни пенальти, ни чего-то подобного. Конец первого тайма провели здорово, во втором ослабили вожжи. Словенцы играли грубо, была серьезная силовая борьба. Наша физическая подготовка оказалась хорошей. Словенцы сломались, их не хватило до конца. Победа довольно убедительная, впереди — Кипр и Хорватия. Надо залечить раны, чтобы все игроки были готовы. Думаю, все должно быть хорошо. Карпин сейчас тоже воспрял духом. Он был немного растерянным, а сейчас приобрел уверенность. Мы вполне можем выйти из группы и поехать в Катар. А вот там вся наша фартовость закончится. Дальше уже не наш уровень. Сейчас еще можно побороться, а в Катаре — до свидания.