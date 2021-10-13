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Алдонин: «Россия не имеет дополнительного преимущества над хорватами»

вчера, 11:02

Бывший российский футболист Евгений Алдонин считает, что говорить о дополнительном преимуществе сборной России над хорватами в группе отборочного турнира ЧМ-2022 преждевременно.

Что касается качества игры, то оно, наверное, было лучше, чем в матче со словаками. Но самое главное, что в обеих играх были победы, здесь нужно отталкиваться не от качества игры, а от результата. Понятно, что матч со словаками изначально был энергозатратным, пытались в высокий прессинг играть, а на концовку сил не хватило. Со словенцами была отличная самоотдача, хороший контроль мяча, прессинг на всей половине поля, поэтому в целом команда показала хороший футбол и победила.

Шансы [на первое место в группе] сохранились те же, что были тур или два назад. Понятно, что нас теперь устраивает ничья, но, по большому счету, строить какие-то иллюзии или предположения нет смысла. Нужно отталкиваться от того, насколько у нас сборная будет укомплектована к, безусловно, решающей игре с хорватами на выезде. Тем не менее я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью.

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Все комментарии
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 17:08
Землянин, красава!!!

Спасибо за игнор.
Землянин
Землянин ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 16:59, ред.
Тогда и победа твоей Дании полгода назад тоже ни о чем не говорит, аналогично 🎃
протон
протон
вчера в 14:40
послушаем наших экспертов, после игр с Кипром и Хорватией....перед словаками тоже преобладал пессимизм......надо верить в НАШИХ ПАРНЕЙ!!!!!
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 14:19
Эта ничья вообще ни о чём не говорит.
112910415
112910415
вчера в 13:05
не преимущество это, это опасный соблазн
Землянин
Землянин ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Что ты хочешь от усатого с Дзюбой ❓Вопросы к ним обращай

А с Хорватами уже успели сгонять нулевую ничью уже с Карпиным и без Дзюбы
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Землянин (раскрыть)
вчера в 11:51
Ахахахаха

Нам и датчан надо было ловить на контратаках.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 11:50
Уверен в победе хорватов. Наши никогда не умели играть на ничью. Хорватия возьмёт своё, отправив нас в стыки.
Землянин
Землянин
вчера в 11:19
Преимущества всё таки есть. До этого по дополнительным показателям хорваты нас обходили, и нам была бы нужна только победа, теперь же в спокойном режиме Lite обыграть Кипр и ловить хорватов на контратаках
shlomo
shlomo
вчера в 11:09
С начало нужно не оступиться с Кипром....далее будет видно...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:05
Евгений прав. Есть вероятность, что наши начнут играть на ничью, и за это поплатятся. В нашей психологии лучше когда нужна только победа.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:04
Нас устроит ничья,а их нет,это и есть преимущество!
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