Алдонин: «Россия не имеет дополнительного преимущества над хорватами»

Бывший российский футболист считает, что говорить о дополнительном преимуществе сборной России над хорватами в группе отборочного турнира ЧМ -2022 преждевременно.

Что касается качества игры, то оно, наверное, было лучше, чем в матче со словаками. Но самое главное, что в обеих играх были победы, здесь нужно отталкиваться не от качества игры, а от результата. Понятно, что матч со словаками изначально был энергозатратным, пытались в высокий прессинг играть, а на концовку сил не хватило. Со словенцами была отличная самоотдача, хороший контроль мяча, прессинг на всей половине поля, поэтому в целом команда показала хороший футбол и победила.

Шансы [на первое место в группе] сохранились те же, что были тур или два назад. Понятно, что нас теперь устраивает ничья, но, по большому счету, строить какие-то иллюзии или предположения нет смысла. Нужно отталкиваться от того, насколько у нас сборная будет укомплектована к, безусловно, решающей игре с хорватами на выезде. Тем не менее я бы не стал говорить, что сейчас у нас какое-то дополнительное преимущество, что можем сыграть вничью.