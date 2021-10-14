Девушка Хесе попыталась сбить футболиста на машине после ссоры

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вчера, 09:07

Нападающий «Лас-Пальмаса» поссорился со своей девушкой.

Инцидент произошёл после концерта на «Гран Канария Арене». По словам очевидцев, между парой произошёл конфликт, после чего девушка игрока Аура Руис попыталась сбить Хесе на машине. В результате этого футболист получил повреждение ноги. Однако позже Хесе опубликовал фотографию с тренировки «Лас-Пальмаса», показав, что с ним всё нормально.

Аура Руис — инстаграм модель, которая имеет 615 000 подписчиков в своём аккаунте.