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Девушка Хесе попыталась сбить футболиста на машине после ссоры

вчера, 09:07

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес поссорился со своей девушкой.

Инцидент произошёл после концерта на «Гран Канария Арене». По словам очевидцев, между парой произошёл конфликт, после чего девушка игрока Аура Руис попыталась сбить Хесе на машине. В результате этого футболист получил повреждение ноги. Однако позже Хесе опубликовал фотографию с тренировки «Лас-Пальмаса», показав, что с ним всё нормально.

Аура Руис — инстаграм модель, которая имеет 615 000 подписчиков в своём аккаунте.

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Все комментарии
milanetto9
milanetto9
сегодня в 11:23
сиськи ей по лопать за это
протон
протон
вчера в 23:35
А оно настоящее? Туловище и лицо, в смысле? Уж совсем гипертрофировано....
Бак5
Бак5
вчера в 17:44
Отодрать бы ее хорошенько
3ton
3ton
вчера в 13:37
Вот это страсть .Сразу видно ,что без ума друг от друга 😂😂😂
Не скучно и весело 😂😂
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 12:46
настоящая испанская страсть
David Young
David Young ответ Almatinec727 (раскрыть)
вчера в 12:44
Не знал что она ещё и банки консервирует (если что я догадываюсь что Вы имели ввиду, просто звучит довольно забавно).
Nazi
Nazi
вчера в 12:26
В мире как минимум 615 000 любителей силикона... Но напрочь лишенных вкуса :)
dimagas2
dimagas2 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:17
Не гони,страшная, как атомная война.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:21
Девушка из серии "ябвдул" 😄😁😆
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:08
С такими подушками безопасности за Хесе можно быть спокойным.
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 10:49
Хесе отомсти. Сбей ей правую сиську
jkfs56f863ue
jkfs56f863ue
вчера в 10:38
Какая фемина! Как любил говаривать Паниковский
Almatinec727
Almatinec727
вчера в 10:31
Да уж, банки у нее конечно пздц((
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:07
Хотела бы - сбила.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:07
А про 31 нам нахрена? Своих хватает.
Gahi
Gahi
вчера в 09:59
От любви до ненависти один шаг. С такими мячами она может и без машины его задавить.
ОПС
ОПС
вчера в 09:55
Силиконовая курица.
cska1948
cska1948
вчера в 09:53
Девушка Хесе попыталась сбить футболиста на машине после ссоры
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Из заметки следует, что не футболиста на машине пыталась сбить девушка, а МАШИНОЙ! А это не одно и тоже.
112910415
112910415
вчера в 09:53
в местах лишения свободы тоже ведь есть инстаграм ?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:40
Курица без мозгов
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:30
Вот же дура
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:24
Дурка плачет по ней))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:11
подать в суд на нее!
Futurista
Futurista
вчера в 09:08
Без 100 грамм модель)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:08
Ну это круто!!!
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