Девушка Хесе попыталась сбить футболиста на машине после ссоры

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес поссорился со своей девушкой.
Инцидент произошёл после концерта на «Гран Канария Арене». По словам очевидцев, между парой произошёл конфликт, после чего девушка игрока Аура Руис попыталась сбить Хесе на машине. В результате этого футболист получил повреждение ноги. Однако позже Хесе опубликовал фотографию с тренировки «Лас-Пальмаса», показав, что с ним всё нормально.
Аура Руис — инстаграм модель, которая имеет 615 000 подписчиков в своём аккаунте.
Не скучно и весело 😂😂
Не скучно и весело 😂😂
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Из заметки следует, что не футболиста на машине пыталась сбить девушка, а МАШИНОЙ! А это не одно и тоже.
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Из заметки следует, что не футболиста на машине пыталась сбить девушка, а МАШИНОЙ! А это не одно и тоже.