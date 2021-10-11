Адвокат жительницы Казани: «Есть переписка, где Азмун признаёт отцовство»

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вчера, 17:46

Жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» отцом своего ребенка и назначить в её пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

Андрей Дмитриев, адвокат истицы, рассказал, что сейчас Азмун ежемесячно отправляет 12 000 рублей на ребенка, но через своих знакомых. Кроме того, Дмитриев отметил, что иранский форвард признавал отцовство в переписке.

У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса.

Напомним, что Азмун выступал за казанский «Рубин» с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год.