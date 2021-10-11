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Адвокат жительницы Казани: «Есть переписка, где Азмун признаёт отцовство»

вчера, 17:46

Жительница Казани подала иск в суд Санкт-Петербурга с требованием признать нападающего «Зенита» Сердара Азмуна отцом своего ребенка и назначить в её пользу алименты в размере 25% от зарплаты футболиста.

Андрей Дмитриев, адвокат истицы, рассказал, что сейчас Азмун ежемесячно отправляет 12 000 рублей на ребенка, но через своих знакомых. Кроме того, Дмитриев отметил, что иранский форвард признавал отцовство в переписке.

У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребенка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса.

Напомним, что Азмун выступал за казанский «Рубин» с 2013 по 2016 и с 2017 по 2018 год.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 07:17
А папой Римским он себя не называл в перписках❓🎃
Землянин
Землянин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:15, ред.
Возможно и остаток контракта сам выкупит, уже ведутся переговоры о досрочном расторжению контракта 🎃
Пепс
Пепс
вчера в 23:58, ред.
Азмунка наследил в Казани 😄😄😄😄😄 возвращайся папа.. ..будь мужиком!!!!! 😄😄😄😄😄
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:54
Сейчас это не проблема, есть автоматические переводчики. Не раз так общался с иностранцами.
d1metras
d1metras
вчера в 22:06, ред.
Да телка ноунейм просто хайпануть решила и все.. на халяву бабла поднять..сколько таких случаев было,когда какая то нищенка заявляет что отец ее ребенка какой-нибудь богатый чел а на самом деле под пивко за гаражами перепихнулась...Сейчас бабы стали намного токсичнее и хитрее чем раньше..
1bear
1bear
вчера в 21:58
если ребёнок от Азмуна,то он должен платить ,если по людски....
Сп62
Сп62
вчера в 21:43
Не она первая, не она последняя. А за свои поступки надо платить. Мы же платим. Кто чем может.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:43
Коварный план бабы сработал. Теперь будет судиться именно на 25% от зарплаты, а не фиксированные платы на ребёнка. Красиво жить не запретишь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ bsww (раскрыть)
вчера в 20:10
Гражданин, открой семейный кодекс и изучи его, а также ГК РФ. Судя по всему может пригодится и неси здесь всякую.......
112910415
112910415
вчера в 19:55
спустя некоторое время иск будет отозван, и дама станет несколько богаче
bsww
bsww
вчера в 19:47
А почему сразу 25% от зарплаты. Если получает 1 000 000 в месяц, то на кой ... ей 250 000. Она точно их на дитя тратить будет. Как по мне, никаких алиментов, раз при "разводе" забрал/-а дитя себе, значит сам/-а можешь его "содержать" и к отцу/маме никаких претензий, он/она помогает тупо по доброте душевной. Лучше просто прописать условные пособия скажем 35 000 в месяц максимум, независимо от дохода "родителя". Либо сама, либо отдавай отцу, раз оплачивать услуги нянь, учителей дополнительных, всякие кружкИ, и прочую "лабуду" не в состоянии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:12
Не знаю,как определяет суд достоверность переписки в этих сервисах.Вот телефонные переговоры по 56ьнику компании представляют по запросу владельца симки,или суда.
dok66
dok66
вчера в 18:59
Ну... пока ДНК , пока агенты Азмуна откопают все видео с новоявленной "матерью" ... все уйдет в песок . Хотя возможно ей и предложат стать пятой женой , для работы на кухне .
Gahi
Gahi
вчера в 18:57
Больше всего интересует иск этих людей ссылающихся на переписку с Азмуном, хочется спросить на каком языке идёт переписка на Фарси или на Русском.
alexgurzan
alexgurzan ответ старина (раскрыть)
вчера в 18:56
.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:48
Что то частенько у игроков Зенита с женщинами проблемы!
старина
старина
вчера в 18:46
После видоса из раздевалки зенита,как бы дзюба не начал платить азмуну алименты
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:45
Влип иранский папа, дойка только началась.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:44, ред.
Похоже Азмун не будет ждать лета и свинтит за рубеж в зимнее окно от греха подальше. Ждём героев в одной из мыльных передач центральных каналов типа ДНК, Андрюши Малахова....
ДСА
ДСА
вчера в 18:30
Вот он способ стать миллионером!
mr.bra
mr.bra
вчера в 18:27
если правда - пусть платит!
Верг
Верг
вчера в 18:27
Пиявка, но газпром возьмет личинуса под свой патронтаж, устроит на работу через 18 лет
drug01
drug01
вчера в 18:26
Дело набирает обороты
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:25
Наш пострел везде поспел.
второй
второй
вчера в 18:24, ред.
не фиг ноги раздвигать!!Надоели ловцы богатеньких людей!!!Проститутки намного честнее!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:23
Вот коза-дереза. Сама дала и требовать бабки?
А сына отдать не хочет?
4RT
4RT
вчера в 18:15
Теперь точно на запад сбежит
протон
протон
вчера в 18:14
эта ситуация плохо повлияет на игрока, думаю в депрессняк пойдет ... возможен спад игры.
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 18:12
Опять 25) дурная мода нынче пошла, паразитировать за счёт других)
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 18:10
газпром заплатит...
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