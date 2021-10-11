Неймар попытался поцеловать защитника сборной Колумбии во время матча

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вчера, 17:34

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступил в перепалку с защитником сборной Колумбии во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

Мина сфолил против Неймара, вследствие чего оба футболиста оказались на газоне. Когда колумбиец поднялся на ноги, он подошёл к Неймару с претензиями. Игроки обменялись парой фраз, а после Неймар попытался поцеловать Мину. Защитник сборной Колумбии отступил назад и продолжил игру.

Болельщики со всего мира уже успели отреагировать на этот эпизод, оставляя комментарии в Сети:

Между Неймаром и Миной явно закрутился роман.

Я чувствую, что Неймар и Мина будут хорошими друзьями за пределами поля.

Все хотят поцеловать Мину.

Стоит отметить, что недавно Неймар сделал громкое заявление касательно своей карьеры в сборной Бразилии.