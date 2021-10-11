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Неймар попытался поцеловать защитника сборной Колумбии во время матча

вчера, 17:34
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия0 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступил в перепалку с защитником сборной Колумбии Йерри Миной во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.

Мина сфолил против Неймара, вследствие чего оба футболиста оказались на газоне. Когда колумбиец поднялся на ноги, он подошёл к Неймару с претензиями. Игроки обменялись парой фраз, а после Неймар попытался поцеловать Мину. Защитник сборной Колумбии отступил назад и продолжил игру.

Болельщики со всего мира уже успели отреагировать на этот эпизод, оставляя комментарии в Сети:

Между Неймаром и Миной явно закрутился роман.

Я чувствую, что Неймар и Мина будут хорошими друзьями за пределами поля.

Все хотят поцеловать Мину.

Неймар попытался поцеловать защитника сборной Колумбии во время матча

Стоит отметить, что недавно Неймар сделал громкое заявление касательно своей карьеры в сборной Бразилии.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 12:33
За это судья покажет голубую карточку.
Землянин
Землянин ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 07:23, ред.
Знатно подорвал пуканы во всем Мире 🔥🔥🔥🔥🔥
Красавчик, Неймар. Оригинально поступил, и Мина сразу был таков, обезоружил быкастого 🎃
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:37
Париж портит людей
Джохар Нохчо
Джохар Нохчо ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 21:48
Казалось бы, причем тут Стэнфорд
кристина бораз
кристина бораз
вчера в 21:44
Меся не простит измены)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:34
Вобще,уже в своем Париже с гомосячился!!!!!
Vintaje
Vintaje
вчера в 20:46
Вот шалун
1bear
1bear
вчера в 20:46
...и...
Agamaga........
Agamaga........ ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:37
😂 На место нарцисса метит
Kolenok
Kolenok
вчера в 20:22
Неймар клоун!
berda2003
berda2003
вчера в 20:21
а после игры прошла операция по разминированию и неймар повесил табличку "Мин нет"...
Пепс
Пепс
вчера в 20:21
Неймарка😄😄😄😄😄
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:20
А может это любовь???
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 20:18, ред.
Ну он его потроллил , когда лбами начал толкаться)
Типо поцеловать хочешь или чё?
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:16
пи.....................ы
Gahi
Gahi
вчера в 20:02
Неймар с Миной, это что?
"Мина замедленного действия"
Забирай меня скорей
Увози за сто морей
И целуй меня везде
18 мне уже.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:30
Этим сейчас уже не кого не удивишь!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:01
Вот такой вот камингаут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:35, ред.
Как у "Ляписа Трубецкого"- "Бей Андрюша"
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:27
Теперь всем ясна его сущность.
Viduka
Viduka
вчера в 18:25
В Стретфорд бы ему:)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:24
Ну провоцировал он Мину так, и что? С этим ведь непотребством не сравнить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:21
Да по братски !!!)
За мир во всём мире 🌍 !!!
4RT
4RT
вчера в 18:19, ред.
На травке только повалялись,а он уже губу раскатал
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:18
П....с
протон
протон
вчера в 18:10
мдааа уж . я не удивлен
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 18:03
Я закрою твой рот поцелуем!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:56
С нетерпением ждем продолжения этой занимательной истории)
memphis
memphis
вчера в 17:42
Им до Дорохова далеко
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:41
Объевропеился ,наконец! Да и в МЛС будет желанным мальчиком.
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