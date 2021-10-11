Неймар попытался поцеловать защитника сборной Колумбии во время матча

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступил в перепалку с защитником сборной Колумбии Йерри Миной во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.
Мина сфолил против Неймара, вследствие чего оба футболиста оказались на газоне. Когда колумбиец поднялся на ноги, он подошёл к Неймару с претензиями. Игроки обменялись парой фраз, а после Неймар попытался поцеловать Мину. Защитник сборной Колумбии отступил назад и продолжил игру.
Болельщики со всего мира уже успели отреагировать на этот эпизод, оставляя комментарии в Сети:
Между Неймаром и Миной явно закрутился роман.
Я чувствую, что Неймар и Мина будут хорошими друзьями за пределами поля.
Все хотят поцеловать Мину.
Стоит отметить, что недавно Неймар сделал громкое заявление касательно своей карьеры в сборной Бразилии.
Красавчик, Неймар. Оригинально поступил, и Мина сразу был таков, обезоружил быкастого 🎃
Красавчик, Неймар. Оригинально поступил, и Мина сразу был таков, обезоружил быкастого 🎃
Типо поцеловать хочешь или чё?
Типо поцеловать хочешь или чё?
"Мина замедленного действия"
Забирай меня скорей
Увози за сто морей
И целуй меня везде
18 мне уже.
"Мина замедленного действия"
Забирай меня скорей
Увози за сто морей
И целуй меня везде
18 мне уже.
https://youtu.be/9fyX_ZVJW9E
За мир во всём мире 🌍 !!!
За мир во всём мире 🌍 !!!