ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Бразилия. Серия B 2021

Футболисты «Крузейро» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат

вчера, 23:29

Игроки «Крузейро», который сейчас выступает в бразильской Серии B «Крузейро», объявили забастовку из-за задержек зарплаты. Команда отказывается выходить на тренировки. Деньги футболисты не получали фактически полгода. Лишь в сентябре клуб погасил часть долга.

Сейчас «Крузейро» занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Бразилии. Клуб возглавляет бывший тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго.

Ранее команду покинул другой тренер сборной Бразилии, который привёл национальный команду к золоту на чемпионате мира.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 13:52
Правильное решение!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:12
Какие терпеливые ребята!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:05
Денег нет и где их взять.?
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:52
У нас бы после пары месяцев невыплаты разбежались.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Пора их переименовать в Тамбов.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:08
денег нет но вы играйте. наших туда надо командировать.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:12
Такое тоже бывает!
протон
протон
сегодня в 05:09
отправить им Педро Рошу в качестве гуманитарной помощи!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:55
А кто то жирует и получает миллионы.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:26
Полгода - это много.
Cat01
Cat01
вчера в 23:59
У них тоже бывает
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37
Футболисты «Крузейро» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.
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