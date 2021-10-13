Футболисты «Крузейро» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат.

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вчера, 23:29

Игроки «Крузейро», который сейчас выступает в бразильской Серии B «Крузейро», объявили забастовку из-за задержек зарплаты. Команда отказывается выходить на тренировки. Деньги футболисты не получали фактически полгода. Лишь в сентябре клуб погасил часть долга.

Сейчас «Крузейро» занимает 11-е место в таблице второй по силе лиги Бразилии. Клуб возглавляет бывший тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго.

Ранее команду покинул другой тренер сборной Бразилии, который привёл национальный команду к золоту на чемпионате мира.