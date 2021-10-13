Дзюбе посоветовали извиниться перед Карпиным

Бывший наставник «Крыльев Советов» осудил форварда «Зенита» , который отказался ехать в сборную России, сославшись на не лучшую игровую форму.

Вызовет ли теперь Карпин Дзюбу? Очень сложный вопрос. Карпин ведь разговаривал с Дзюбой. Он молодец! Ему теперь снова звонить игроку?

Дзюбе стоило бы извиниться и предложить всё забыть. Мол, сложно было преодолеть внутреннее состояние, цеплялся за моменты из прошлого, но, если нужно, я готов, я на старте. Но на такой поступок способны только сильные люди.