Дзюбе посоветовали извиниться перед Карпиным

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев осудил форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался ехать в сборную России, сославшись на не лучшую игровую форму.
Вызовет ли теперь Карпин Дзюбу? Очень сложный вопрос. Карпин ведь разговаривал с Дзюбой. Он молодец! Ему теперь снова звонить игроку?
Дзюбе стоило бы извиниться и предложить всё забыть. Мол, сложно было преодолеть внутреннее состояние, цеплялся за моменты из прошлого, но, если нужно, я готов, я на старте. Но на такой поступок способны только сильные люди.
Это на на века)). И не только Карпину))).
Это на на века)). И не только Карпину))).
Дзюба молчит, и нам помолчать следует
Дзюба молчит, и нам помолчать следует
Ну не хочет человек играть, по своим понятным ему мыслям. Это его право, его дело.
Нет, надо вылезти. Кому то осудить, кому то пригрозить. Покаркать, побалаганить. А если ума и юмора не хватает, то поклеветать. Человек резко сократил свои выходы на публику и в медийное пространство. Он пытается уйти от любых суждений о себе, понимая что в любом случаи играет он за сборную или нет, будут обливать грязью.
Что интересно, если бы сборная проиграла бы два последних матча, Дзюбу тоже бы топтали.
Ну не хочет человек играть, по своим понятным ему мыслям. Это его право, его дело.
Нет, надо вылезти. Кому то осудить, кому то пригрозить. Покаркать, побалаганить. А если ума и юмора не хватает, то поклеветать. Человек резко сократил свои выходы на публику и в медийное пространство. Он пытается уйти от любых суждений о себе, понимая что в любом случаи играет он за сборную или нет, будут обливать грязью.
Что интересно, если бы сборная проиграла бы два последних матча, Дзюбу тоже бы топтали.