ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2021/2022

Дзюбе посоветовали извиниться перед Карпиным

вчера, 15:42

Бывший наставник «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев осудил форварда «Зенита» Артема Дзюбы, который отказался ехать в сборную России, сославшись на не лучшую игровую форму.

Вызовет ли теперь Карпин Дзюбу? Очень сложный вопрос. Карпин ведь разговаривал с Дзюбой. Он молодец! Ему теперь снова звонить игроку?

Дзюбе стоило бы извиниться и предложить всё забыть. Мол, сложно было преодолеть внутреннее состояние, цеплялся за моменты из прошлого, но, если нужно, я готов, я на старте. Но на такой поступок способны только сильные люди.

Все новости
Девушка Хесе попыталась сбить футболиста на машине после ссоры
Сегодня, 09:07 Комментарии23
Футболисты «Крузейро» объявили забастовку из-за невыплаты зарплат
Вчера, 23:29 Комментарии12
Агент Азмуна — об иске к игроку от жительницы Казани: «Это всё сплетни»
11 октября Комментарии11
Адвокат жительницы Казани: «Есть переписка, где Азмун признаёт отцовство»
11 октября Комментарии36
Неймар попытался поцеловать защитника сборной Колумбии во время матча
11 октября ФотоКомментарии31
Игнатьев: «Конфликт Карпина с Дзюбой обходится сборной России очень дорого»
10 октября Комментарии17
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:04
Для "Риелтор с берегов Невы". Сейчас Дзюбу осуждают. А вот если бы проиграли, вот тогда бы точно топтали. И правильно бы сделали!
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:59
Признать свою ошибку никогда не поздно. И, по хорошему, Артёму следует извинится не только перед Карпиным, но и перед болельщиками. Но для этого яйца нужны...
karnager
karnager
вчера в 21:21
дзюба не будет извиняться, ему проще под…чить
Mi6
Mi6
вчера в 20:23
предателей нельзя прощать - ещё предаст
протон
протон
вчера в 20:05
Все верно говорит ГМГ , еще мужество нужно набрать что бы это сделать.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 19:25
Нет уж. Умерла, так умерла....
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:14
Поздно каяться. Надо было раньше об этом задуматься
Mekail
Mekail
вчера в 17:50
А за что извиняться то...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:45
Извиниться? Ахахаха. Так и вижу пятую точку героя)).
Это на на века)). И не только Карпину))).
berda2003
berda2003
вчера в 17:45
он в принципе понятия не имеет, что такое извиниться...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:36
Извиниться с зарплатой в 3.5 млн перед тренеришкой с зарплатой 0.5 млн ? Вам самим то не смешно)) лучше остаться слабым и кайфовать от футбола
112910415
112910415
вчера в 17:14
публичные советы - не лучший метод
Дзюба молчит, и нам помолчать следует
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:07
Дзюболюбы продолжают атаковать,с разных позиций нанося свои комариные укусы.Держись,Валера,мы с тобой!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 16:48
Капитан в опале )))
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:41
Дзюба слишком горд.Да и злопамятен. А об уважении к старшим понятия не имеет. Одним словом семечка,быдло
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 16:35
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 16:32
    Никакие извинения, покаяния, приползания на коленях со слёзными мольбами о прощении и возвращении в сборную, не помогут теперь Дзюбе вернуться в команду, пока там Карпин! Поезд ушел, прощай, Дзюба и единоличный рекорд голов за сборную вместе с ним!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:05
    извиниться и вернуть кошелек)
    Cat01
    Cat01
    вчера в 16:02
    Он слишком гордый
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 15:58
    Не выйдет, Дзюба не знает, что такое извиниться.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:52
    Да он просто обычный Дзюбан !!!
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 15:51, ред.
    Бред. Смотрю многим не даёт покоя что Дзюба не в сборной. Не хочет,не надо. Что вы все прикопались к человеку. Страна большая игроков много , ищите таланты. Что за позорище то такое, не могут найти 25 инвалидов для сборной.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:47
    Совет от Рамзана Кадырова передал Гаджи Гаджиев.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 15:47
    Он слишком туп для этого
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:47
    На такой поступок люди типа этой дзупы не способны в принципе. У него гордыня гипертрофирована , а умственное развитие на уровне 5-ти классника.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:44
    Хватит уже о нем
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100