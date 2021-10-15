Холанд не заинтересован в переходе в «Ньюкасл»

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вчера, 09:19

«Ньюкасл» продолжает следить за лучшими футболистами мира после покупки клуба саудовцами.

«Сороки» хотят подписать нападающего дортмундской «Боруссии» , который следующим летом будет доступен за 75 млн евро. За норвежцем следят европейские топ-клубы, поэтому он не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», даже если ему поступит очень выгодное предложение.