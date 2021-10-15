Холанд не заинтересован в переходе в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» продолжает следить за лучшими футболистами мира после покупки клуба саудовцами.
«Сороки» хотят подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который следующим летом будет доступен за 75 млн евро. За норвежцем следят европейские топ-клубы, поэтому он не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», даже если ему поступит очень выгодное предложение.
На прошлой неделе было объявлено, что «Ньюкасл» был успешно приобретен консорциумом, возглавляемым Саудовской Аравией, и что новости вызвали резонанс во всем мировом футболе, поскольку ожидается, что это поглощение станет сигналом о рождении новой подлинной «сверхдержавы».
«Конечно, у нас те же амбиции, что и у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» с точки зрения трофеев, безусловно, но это потребует времени», - сказала после завершения сделки Аманда Стэнли, которая считается самой влиятельной фигурой в организации.
Новые хранители «Ньюкасла» требовали внимания, когда излагали свои амбиции, и они бы схватили «Манчестер Юнайтед» до «Ньюкасла».
«Юнайтед» прочно зарекомендовал себя как клуб Премьер-Лиги до притока сомнительных миллионов в английскую игру, но с тех пор «красным» пришлось идти в ногу с «Челси» Романа Абрамовича и «Манчестер Сити» шейха Мансура, что, по результатам на поле, предполагаем, что у них есть в конце концов, «Юнайтед» выигрывал трофей четыре года назад.
Итак, может ли «Юнайтед» действительно конкурировать с другой новой сверхдержавой? Разумеется, конечно, могли.
Ожидается, что на этой неделе Стив Брюс будет освобожден от своих обязанностей, а сообщения о том, что Ньюкасл связывается с такими игроками, как Холланд, Энтони Марсьяль, Джесси Лингард, Эрик Байи и Донни ван де Бек, слишком предсказуемы с учетом обстоятельств.
На прошлой неделе было объявлено, что «Ньюкасл» был успешно приобретен консорциумом, возглавляемым Саудовской Аравией, и что новости вызвали резонанс во всем мировом футболе, поскольку ожидается, что это поглощение станет сигналом о рождении новой подлинной «сверхдержавы».
«Конечно, у нас те же амбиции, что и у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» с точки зрения трофеев, безусловно, но это потребует времени», - сказала после завершения сделки Аманда Стэнли, которая считается самой влиятельной фигурой в организации.
Новые хранители «Ньюкасла» требовали внимания, когда излагали свои амбиции, и они бы схватили «Манчестер Юнайтед» до «Ньюкасла».
«Юнайтед» прочно зарекомендовал себя как клуб Премьер-Лиги до притока сомнительных миллионов в английскую игру, но с тех пор «красным» пришлось идти в ногу с «Челси» Романа Абрамовича и «Манчестер Сити» шейха Мансура, что, по результатам на поле, предполагаем, что у них есть в конце концов, «Юнайтед» выигрывал трофей четыре года назад.
Итак, может ли «Юнайтед» действительно конкурировать с другой новой сверхдержавой? Разумеется, конечно, могли.
Ожидается, что на этой неделе Стив Брюс будет освобожден от своих обязанностей, а сообщения о том, что Ньюкасл связывается с такими игроками, как Холланд, Энтони Марсьяль, Джесси Лингард, Эрик Байи и Донни ван де Бек, слишком предсказуемы с учетом обстоятельств.