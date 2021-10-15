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Холанд не заинтересован в переходе в «Ньюкасл»

вчера, 09:19

«Ньюкасл» продолжает следить за лучшими футболистами мира после покупки клуба саудовцами.

«Сороки» хотят подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который следующим летом будет доступен за 75 млн евро. За норвежцем следят европейские топ-клубы, поэтому он не заинтересован в переходе в «Ньюкасл», даже если ему поступит очень выгодное предложение.

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протон
протон
вчера в 19:32
арабы могут любого игрока купить. и таких Холандов 10 штук
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:05, ред.
Если бы вы только что проснулись от двухлетнего сна, вы были бы больше удивлены, узнав, что «Ньюкасл Юнайтед» связан с переходом Эрлинга Хoланда, чем узнав, что мир был отключен из-за пандемии.

На прошлой неделе было объявлено, что «Ньюкасл» был успешно приобретен консорциумом, возглавляемым Саудовской Аравией, и что новости вызвали резонанс во всем мировом футболе, поскольку ожидается, что это поглощение станет сигналом о рождении новой подлинной «сверхдержавы».

«Конечно, у нас те же амбиции, что и у «Манчестер Сити» и «ПСЖ» с точки зрения трофеев, безусловно, но это потребует времени», - сказала после завершения сделки Аманда Стэнли, которая считается самой влиятельной фигурой в организации.

Новые хранители «Ньюкасла» требовали внимания, когда излагали свои амбиции, и они бы схватили «Манчестер Юнайтед» до «Ньюкасла».

«Юнайтед» прочно зарекомендовал себя как клуб Премьер-Лиги до притока сомнительных миллионов в английскую игру, но с тех пор «красным» пришлось идти в ногу с «Челси» Романа Абрамовича и «Манчестер Сити» шейха Мансура, что, по результатам на поле, предполагаем, что у них есть в конце концов, «Юнайтед» выигрывал трофей четыре года назад.

Итак, может ли «Юнайтед» действительно конкурировать с другой новой сверхдержавой? Разумеется, конечно, могли.

Ожидается, что на этой неделе Стив Брюс будет освобожден от своих обязанностей, а сообщения о том, что Ньюкасл связывается с такими игроками, как Холланд, Энтони Марсьяль, Джесси Лингард, Эрик Байи и Донни ван де Бек, слишком предсказуемы с учетом обстоятельств.
zsb1961
zsb1961
вчера в 11:38
Его никто не заставляет переходить в Ньюкасл.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 11:06, ред.
А через год будет говорить что он обожает Ширера и хочет бобить его рекорд ))))))))
milanetto9
milanetto9
вчера в 11:04
ну тогда по логике он должен отказать и ПСЖ
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 10:58
зря Ньюкасл скоро станет в один ряд с МанСити и Челси
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:52
Что нельзя купить за деньги можно купить за большие деньги.
beefs
beefs
вчера в 09:37
Ньюкасл - это еще не понятное произведение...
112910415
112910415
вчера в 09:33
с ним ещё про деньги не говорили ...
да и агенту будет интересно
ОПС
ОПС
вчера в 09:20
Правильно и сделает, что не перейдет.
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