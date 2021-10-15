«Милан» и «Барселона» следят за Лингардом

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вчера, 09:23

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» может покинуть клуб в ближайшее время.

По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики, чтобы повысить шансы на попадание в национальную команду на ЧМ -2022.

Уточняется, что в данный момент за игроком следят «Барселона» и «Милан».