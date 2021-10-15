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«Милан» и «Барселона» следят за Лингардом

вчера, 09:23

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб в ближайшее время.

По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики, чтобы повысить шансы на попадание в национальную команду на ЧМ-2022.

Уточняется, что в данный момент за игроком следят «Барселона» и «Милан».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:17
Источники сообщили, что Джесси Лингард разыскивается Барселоной и Миланом, поскольку его контракт с Манчестером Юнайтедом приближается к концу.

Лингард вступил в последний год своего контракта на «Олд Траффорд» и с 1 января сможет вести переговоры с клубами за пределами Англии в преддверии возможного бесплатного трансфера следующим летом.

Барселона и Милан входят в число клубов, наблюдающих за ситуацией, и Лингард готов переехать в Испанию или Италию, поскольку он планирует следующий шаг в своей карьере.

Возможность подписать с опытным игроком сборной Англии бесплатный трансфер в период, когда финансы были ограничены из-за пандемии коронавируса, сделала Лингарда привлекательной перспективой для ряда ведущих европейских клубов.

Джесси Лингард не подписывал новый контракт с Манчестером Юнайтедом.
Лингард уже отклонил предложение о контракте с «Юнайтед» из-за опасений, что он может не получить достаточно возможностей, чтобы сохранить свое место в сборной Англии Гарета Саутгейта по мере приближения чемпионата мира 2022 года. «Юнайтед» еще не вернулся с новым предложением.

Обещание регулярного футбола в основной команде сыграет важную роль в любом решении, которое Лингард примет в отношении своего будущего, решившим сыграть в составе сборной Англии в Катаре.

Лингард забил два гола в Премьер-Лиге в этом сезоне - в том числе драматически поздно победивший в сентябре «Вест Хэм Юнайтед» - несмотря на то, что ему было ограничено всего 45 минут футбола в трех матчах в качестве замены. Он также сошел со скамейки запасных, чтобы обеспечить жизненно важный гол Криштиану Роналду - одержать победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов.
galem72
galem72
вчера в 11:15
Х**и за ним следить-то? Пусть берут тёпленьким. ))
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 09:45
Он шифруется)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:44
А Лингард слежку заметил???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:29
Это два не самых богатых клуба, причисляющих себя к грандам.
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