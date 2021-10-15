«Милан» и «Барселона» следят за Лингардом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб в ближайшее время.
По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики, чтобы повысить шансы на попадание в национальную команду на ЧМ-2022.
Уточняется, что в данный момент за игроком следят «Барселона» и «Милан».
Лингард вступил в последний год своего контракта на «Олд Траффорд» и с 1 января сможет вести переговоры с клубами за пределами Англии в преддверии возможного бесплатного трансфера следующим летом.
Барселона и Милан входят в число клубов, наблюдающих за ситуацией, и Лингард готов переехать в Испанию или Италию, поскольку он планирует следующий шаг в своей карьере.
Возможность подписать с опытным игроком сборной Англии бесплатный трансфер в период, когда финансы были ограничены из-за пандемии коронавируса, сделала Лингарда привлекательной перспективой для ряда ведущих европейских клубов.
Джесси Лингард не подписывал новый контракт с Манчестером Юнайтедом.
Лингард уже отклонил предложение о контракте с «Юнайтед» из-за опасений, что он может не получить достаточно возможностей, чтобы сохранить свое место в сборной Англии Гарета Саутгейта по мере приближения чемпионата мира 2022 года. «Юнайтед» еще не вернулся с новым предложением.
Обещание регулярного футбола в основной команде сыграет важную роль в любом решении, которое Лингард примет в отношении своего будущего, решившим сыграть в составе сборной Англии в Катаре.
Лингард забил два гола в Премьер-Лиге в этом сезоне - в том числе драматически поздно победивший в сентябре «Вест Хэм Юнайтед» - несмотря на то, что ему было ограничено всего 45 минут футбола в трех матчах в качестве замены. Он также сошел со скамейки запасных, чтобы обеспечить жизненно важный гол Криштиану Роналду - одержать победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов.
Лингард вступил в последний год своего контракта на «Олд Траффорд» и с 1 января сможет вести переговоры с клубами за пределами Англии в преддверии возможного бесплатного трансфера следующим летом.
Барселона и Милан входят в число клубов, наблюдающих за ситуацией, и Лингард готов переехать в Испанию или Италию, поскольку он планирует следующий шаг в своей карьере.
Возможность подписать с опытным игроком сборной Англии бесплатный трансфер в период, когда финансы были ограничены из-за пандемии коронавируса, сделала Лингарда привлекательной перспективой для ряда ведущих европейских клубов.
Джесси Лингард не подписывал новый контракт с Манчестером Юнайтедом.
Лингард уже отклонил предложение о контракте с «Юнайтед» из-за опасений, что он может не получить достаточно возможностей, чтобы сохранить свое место в сборной Англии Гарета Саутгейта по мере приближения чемпионата мира 2022 года. «Юнайтед» еще не вернулся с новым предложением.
Обещание регулярного футбола в основной команде сыграет важную роль в любом решении, которое Лингард примет в отношении своего будущего, решившим сыграть в составе сборной Англии в Катаре.
Лингард забил два гола в Премьер-Лиге в этом сезоне - в том числе драматически поздно победивший в сентябре «Вест Хэм Юнайтед» - несмотря на то, что ему было ограничено всего 45 минут футбола в трех матчах в качестве замены. Он также сошел со скамейки запасных, чтобы обеспечить жизненно важный гол Криштиану Роналду - одержать победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1 в Лиге чемпионов.