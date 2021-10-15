ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ливерпуль» намерен подписать 19-летнего нападающего «Ренна»

вчера, 09:49

Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

В подписании 19-летнего бельгийца заинтересованы ряд топ-клубов, однако именно «Ливерпуль» является лидером в борьбе за игрока. «Красные» хотят оформить трансфер Доку следующим летом. «Ливерпуль» интересовался молодым игроком ещё до его перехода в «Ренн».

В нынешнем сезоне Доку провёл 4 матча за «Ренн» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Все новости
СлухиРайола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса»
Сегодня, 16:40 Комментарии8
СлухиПредставители Райса отвергают слухи о трансфере в «Ньюкасл»
Сегодня, 12:23 Комментарии3
СлухиФлорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»
Сегодня, 11:42 Комментарии13
СлухиТри топ-клуба АПЛ претендуют на Тчуамени
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Слухи«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье
Сегодня, 10:05 Комментарии10
СлухиДани Алвес предложил свои услуги «Барселоне»
Сегодня, 09:26 Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:27
Забил один гол и уже в Ливерпуле...
У нас Захарян с десяток положил и все еще в РПЛ бегает. Это говорит только о 2х вещах - наша лига дно днищенское (отдельное спасибо за рывки в последние годы Дюкову) и второе - не пересиживайте в нашем болоте! Хотите играть в топ клубе? Езжайте в условный Ренн, Нант, Торино - вот трамплин в топ клуб.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:37
Мы подошли к концу второго международного перерыва в сезоне - еще один будет в ноябре - и осталось менее трех месяцев до открытия январского трансферного окна, и мысли уже обращаются к возможному найму Ливерпуля.

У Юргена Клоппа относительно спокойное лето, сделка с Конате была согласована до конца мая, и это было единственным крупным приобретением.

Может ли Ливерпуль продвинуться дальше в новогодних распродажах?

Джереми Доку, быстроногий бельгийский вундеркинд, который произвел большое впечатление на чемпионате Европы этим летом.

Вингер, которому всего 19 лет, был связан с «Ливерпулем» до того, как в прошлом году перешел из «Андерлехта» в «Ренн».

Они считают, что переезд летом более вероятен, но Клопп может остаться без таких игроков, как Мохамед Салах и Садио Мане, в середине кампании, когда будет Кубок африканских наций.
drug01
drug01
вчера в 10:51
Ставка на молодежь.... Хорошо
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:32
Не самый перспективный игрок.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:53
Неплохой вариант.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100