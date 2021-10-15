«Ливерпуль» намерен подписать 19-летнего нападающего «Ренна»

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вчера, 09:49

Нападающий «Ренна» может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

В подписании 19-летнего бельгийца заинтересованы ряд топ-клубов, однако именно «Ливерпуль» является лидером в борьбе за игрока. «Красные» хотят оформить трансфер Доку следующим летом. «Ливерпуль» интересовался молодым игроком ещё до его перехода в «Ренн».

В нынешнем сезоне Доку провёл 4 матча за «Ренн» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.