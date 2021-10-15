«Ливерпуль» намерен подписать 19-летнего нападающего «Ренна»

Нападающий «Ренна» Жереми Доку может продолжить карьеру в «Ливерпуле».
В подписании 19-летнего бельгийца заинтересованы ряд топ-клубов, однако именно «Ливерпуль» является лидером в борьбе за игрока. «Красные» хотят оформить трансфер Доку следующим летом. «Ливерпуль» интересовался молодым игроком ещё до его перехода в «Ренн».
В нынешнем сезоне Доку провёл 4 матча за «Ренн» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
У Юргена Клоппа относительно спокойное лето, сделка с Конате была согласована до конца мая, и это было единственным крупным приобретением.
Может ли Ливерпуль продвинуться дальше в новогодних распродажах?
Джереми Доку, быстроногий бельгийский вундеркинд, который произвел большое впечатление на чемпионате Европы этим летом.
Вингер, которому всего 19 лет, был связан с «Ливерпулем» до того, как в прошлом году перешел из «Андерлехта» в «Ренн».
Они считают, что переезд летом более вероятен, но Клопп может остаться без таких игроков, как Мохамед Салах и Садио Мане, в середине кампании, когда будет Кубок африканских наций.
У Юргена Клоппа относительно спокойное лето, сделка с Конате была согласована до конца мая, и это было единственным крупным приобретением.
Может ли Ливерпуль продвинуться дальше в новогодних распродажах?
Джереми Доку, быстроногий бельгийский вундеркинд, который произвел большое впечатление на чемпионате Европы этим летом.
Вингер, которому всего 19 лет, был связан с «Ливерпулем» до того, как в прошлом году перешел из «Андерлехта» в «Ренн».
Они считают, что переезд летом более вероятен, но Клопп может остаться без таких игроков, как Мохамед Салах и Садио Мане, в середине кампании, когда будет Кубок африканских наций.