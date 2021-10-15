Анчелотти хочет видеть Кьезу в «Реале»

Как сообщает источник, нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в чемпионате Испании.
Сообщается, что на 23-летнего итальянца претендует «Реал», который намерен арендовать игрока.
Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе форварда, которого недавно также хотел подписать «Манчестер Юнайтед».
Согласно сообщению, «Реал» очень хочет подписать Федерико Кьезу в трансферном окне следующего лета, а Карло Анчелотти - большой поклонник таланта, 23-летнего итальянца.
Кьеза в настоящее время находится в процессе двухлетней аренды у «Ювентуса» от «Фиорентины», прибыв на стадион «Альянц» летом 2020 года. У «Бьянконери» есть условное обязательство купить молодого нападающего следующим летом, и вполне вероятно, что они это сделают, будут обеспечивать его услуги по постоянной сделке в 2022 году.
Что касается его выступлений на поле, 23-летний футболист нашел времени, чтобы зарекомендовать себя в качестве ключевой фигуры в «Ювентусе», и на сегодняшний день у него прекрасный счет - 16 голов и 11 передач в 50 матчах, которые подтверждают его усилия. Кьеза также сыграл ключевую роль в триумфальной кампании Италии на Евро-2020, поэтому неудивительно, что клубы, такие как Реал Мадрид, идут по его следам.
«Реал Мадрид» настроен на большое лето 2022 года, и ожидается, что привлечет несколько высококлассных игроков, чтобы завершить небольшую перестройку основного состава. В частности, нападение, по-видимому, является основной проблемой для Флорентино Переса и Карло Анчелотти, а Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются их приоритетными целями.
Однако, помимо дуэта мирового класса, «Реал Мадрид», похоже, заинтересован в подписании контракта с еще одним нападающим из-за борьбы Эдена Азара и Гарета Бейла за физическую форму и несогласованности Марко Асенсио. С этой целью «Лос Бланкос» связывают, в частности, с Душаном Влаховичем, Ферраном Торресом и Брайаном Гилом.
Кьеза также является жизнеспособной мишенью для них, которые планируют переезд для 23-летнего игрока. Фактически, «Реал» также рассматривает перспективу включения Эдена Азара в рамках сделки по снижению его платы за трансфер, хотя остается неизвестным, будет ли «Ювентус» открыт для такой сделки.
Помимо «Реала», «Кьеза» также связан с «Челси», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», и еще неизвестно, есть ли у кого-либо из этих трех клубов что-то сказать по поводу событий следующим летом. На данный момент о будущем победителя Евро-2020 разворачивается интригующая история трансфера.
Согласно сообщению, «Реал» очень хочет подписать Федерико Кьезу в трансферном окне следующего лета, а Карло Анчелотти - большой поклонник таланта, 23-летнего итальянца.
Кьеза в настоящее время находится в процессе двухлетней аренды у «Ювентуса» от «Фиорентины», прибыв на стадион «Альянц» летом 2020 года. У «Бьянконери» есть условное обязательство купить молодого нападающего следующим летом, и вполне вероятно, что они это сделают, будут обеспечивать его услуги по постоянной сделке в 2022 году.
Что касается его выступлений на поле, 23-летний футболист нашел времени, чтобы зарекомендовать себя в качестве ключевой фигуры в «Ювентусе», и на сегодняшний день у него прекрасный счет - 16 голов и 11 передач в 50 матчах, которые подтверждают его усилия. Кьеза также сыграл ключевую роль в триумфальной кампании Италии на Евро-2020, поэтому неудивительно, что клубы, такие как Реал Мадрид, идут по его следам.
«Реал Мадрид» настроен на большое лето 2022 года, и ожидается, что привлечет несколько высококлассных игроков, чтобы завершить небольшую перестройку основного состава. В частности, нападение, по-видимому, является основной проблемой для Флорентино Переса и Карло Анчелотти, а Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются их приоритетными целями.
Однако, помимо дуэта мирового класса, «Реал Мадрид», похоже, заинтересован в подписании контракта с еще одним нападающим из-за борьбы Эдена Азара и Гарета Бейла за физическую форму и несогласованности Марко Асенсио. С этой целью «Лос Бланкос» связывают, в частности, с Душаном Влаховичем, Ферраном Торресом и Брайаном Гилом.
Кьеза также является жизнеспособной мишенью для них, которые планируют переезд для 23-летнего игрока. Фактически, «Реал» также рассматривает перспективу включения Эдена Азара в рамках сделки по снижению его платы за трансфер, хотя остается неизвестным, будет ли «Ювентус» открыт для такой сделки.
Помимо «Реала», «Кьеза» также связан с «Челси», «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», и еще неизвестно, есть ли у кого-либо из этих трех клубов что-то сказать по поводу событий следующим летом. На данный момент о будущем победителя Евро-2020 разворачивается интригующая история трансфера.