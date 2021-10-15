Анчелотти хочет видеть Кьезу в «Реале»

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вчера, 10:51

Как сообщает источник, нападающий «Ювентуса» может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Сообщается, что на 23-летнего итальянца претендует «Реал», который намерен арендовать игрока.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти лично заинтересован в переходе форварда, которого недавно также хотел подписать «Манчестер Юнайтед».