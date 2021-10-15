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«Арсенал» следит за молодым аргентинцем

вчера, 09:13

Форвард «Лануса» Педро Де ла Вега может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Сумма трансфера может составить 12 млн евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 22 матча в чемпионате Аргентины и 2 гола.

Ранее сообщалось, что «канониры» хотят подписать форварда «Бетиса».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:24
Сообщается, что «Арсенал» готов предложить около 12 миллионов евро за трансфер молодого игрока(Педро де ла Вега) «Лануса».

20-летний футболист выглядит выдающимся талантом после того, как привлек внимание в своей родной Аргентине, и утверждается, что канониры уже некоторое время ведут с ним переговоры о возможной сделке.

В отчете говорится, что Де ла Вега также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», но похоже, что «Арсенал» намерен укрепить свой интерес, предложив около 12 миллионов евро, чтобы доставить его в северный Лондон.

«Арсенал» имеет достойный послужной список в поиске лучших молодых игроков, поэтому, если они сумеют сделать этот ход, в конечном итоге это может оказаться выгодной сделкой.

Конечно, Педро еще предстоит проявить себя в более конкурентоспособной лиге, но можно представить, что «Арсенал» постарается уложить его медленно, а не бросить на дно.

Игрок сборной Аргентины до 20 лет может оказаться прекрасным вариантом для команды Артеты в какой-то момент в будущем, особенно с учетом ухода Виллиана летом и подписания Пепе, не совсем так, как ожидалось.

Габриэль Мартинелли - еще один игрок, недавно перешедший в «Арсенал» из Южной Америки в молодом возрасте, и клуб надеется добиться здесь такого же успеха, как в случае с Мартинелли.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:08
За такие показатели у нападающего только в Россию могут позвать, в Тулу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:55
Пусть переходит,глянем что за Педра!
Cat01
Cat01
вчера в 09:32
Надо не упустить
dеigandre
dеigandre
вчера в 09:30
20 лет. Форвард. 22 матча - 2 гола.
12 млн евро...
Я просто поражаюсь ценам.
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