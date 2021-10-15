«Арсенал» следит за молодым аргентинцем

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вчера, 09:13

Форвард «Лануса» может продолжить карьеру в Англии.

Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Сумма трансфера может составить 12 млн евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 22 матча в чемпионате Аргентины и 2 гола.

Ранее сообщалось, что «канониры» хотят подписать форварда «Бетиса».