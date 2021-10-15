«Арсенал» следит за молодым аргентинцем

Форвард «Лануса» Педро Де ла Вега может продолжить карьеру в Англии.
Сообщается, что к 20-летнему футболисту проявляет интерес «Арсенал». Сумма трансфера может составить 12 млн евро.
В текущем сезоне на счету нападающего 22 матча в чемпионате Аргентины и 2 гола.
Ранее сообщалось, что «канониры» хотят подписать форварда «Бетиса».
20-летний футболист выглядит выдающимся талантом после того, как привлек внимание в своей родной Аргентине, и утверждается, что канониры уже некоторое время ведут с ним переговоры о возможной сделке.
В отчете говорится, что Де ла Вега также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», но похоже, что «Арсенал» намерен укрепить свой интерес, предложив около 12 миллионов евро, чтобы доставить его в северный Лондон.
«Арсенал» имеет достойный послужной список в поиске лучших молодых игроков, поэтому, если они сумеют сделать этот ход, в конечном итоге это может оказаться выгодной сделкой.
Конечно, Педро еще предстоит проявить себя в более конкурентоспособной лиге, но можно представить, что «Арсенал» постарается уложить его медленно, а не бросить на дно.
Игрок сборной Аргентины до 20 лет может оказаться прекрасным вариантом для команды Артеты в какой-то момент в будущем, особенно с учетом ухода Виллиана летом и подписания Пепе, не совсем так, как ожидалось.
Габриэль Мартинелли - еще один игрок, недавно перешедший в «Арсенал» из Южной Америки в молодом возрасте, и клуб надеется добиться здесь такого же успеха, как в случае с Мартинелли.
20-летний футболист выглядит выдающимся талантом после того, как привлек внимание в своей родной Аргентине, и утверждается, что канониры уже некоторое время ведут с ним переговоры о возможной сделке.
В отчете говорится, что Де ла Вега также вызвал интерес со стороны «Манчестер Сити», но похоже, что «Арсенал» намерен укрепить свой интерес, предложив около 12 миллионов евро, чтобы доставить его в северный Лондон.
«Арсенал» имеет достойный послужной список в поиске лучших молодых игроков, поэтому, если они сумеют сделать этот ход, в конечном итоге это может оказаться выгодной сделкой.
Конечно, Педро еще предстоит проявить себя в более конкурентоспособной лиге, но можно представить, что «Арсенал» постарается уложить его медленно, а не бросить на дно.
Игрок сборной Аргентины до 20 лет может оказаться прекрасным вариантом для команды Артеты в какой-то момент в будущем, особенно с учетом ухода Виллиана летом и подписания Пепе, не совсем так, как ожидалось.
Габриэль Мартинелли - еще один игрок, недавно перешедший в «Арсенал» из Южной Америки в молодом возрасте, и клуб надеется добиться здесь такого же успеха, как в случае с Мартинелли.