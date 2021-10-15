ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Милан» опережает «Арсенал» в борьбе за Ланга

вчера, 10:07

По данным Nieuwsblad, «Милан» считается главным фаворитом в борьбе за нападающего «Брюгге» Ноа Ланга.

Миланский клуб опережает в трансферной гонке «Арсенал», который ранее также претендовал на 22-летнего таланта.

Ориентировочная трансферная цена форварда составляет 30 млн евро.

Все новости
СлухиРайола хочет ухода де Лигта из «Ювентуса»
Сегодня, 16:40 Комментарии8
СлухиПредставители Райса отвергают слухи о трансфере в «Ньюкасл»
Сегодня, 12:23 Комментарии3
СлухиФлорентино Перес попросил Бензема убедить Мбаппе перейти в «Реал»
Сегодня, 11:42 Комментарии13
СлухиТри топ-клуба АПЛ претендуют на Тчуамени
Сегодня, 11:27 Комментарии1
Слухи«Реал» и «Барселона» поспорят за Кессье
Сегодня, 10:05 Комментарии10
СлухиДани Алвес предложил свои услуги «Барселоне»
Сегодня, 09:26 Комментарии11
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:50
В прошлом сезоне Ланг провел сенсационную кампанию, забив 17 голов и отдав 11 передач, в то время как «Брюгге» выиграл титул с огромным преимуществом в 16 очков.

Он сохранил эту превосходную форму в начале нового сезона, где уже четыре раза забил и сделал еще четыре передачи в 13 играх.

В результате, «Арсенал» по-прежнему «стремится» подписать его.

«Лидс» был сильно связан в летнем трансферном окне, но вместо него предпочел подписать Дэна Джеймса(Манчестер Юнайтед) за 25 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что Арсенал должен был дождаться следующего лета, чтобы сделать ход, когда Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт выйдут из контракта, и вероятно уйдут.

Но поскольку «Милан» «уже установил первоначальный контакт» с представителями Ланга, канониры могут быть вынуждены сделать январскую заявку.
ОПС
ОПС
вчера в 10:22
Может так оно и случится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:22
На дистанции может и проиграть...:))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100