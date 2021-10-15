«Милан» опережает «Арсенал» в борьбе за Ланга

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вчера, 10:07

По данным Nieuwsblad, «Милан» считается главным фаворитом в борьбе за нападающего «Брюгге» .

Миланский клуб опережает в трансферной гонке «Арсенал», который ранее также претендовал на 22-летнего таланта.

Ориентировочная трансферная цена форварда составляет 30 млн евро.