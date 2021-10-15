«Милан» опережает «Арсенал» в борьбе за Ланга

По данным Nieuwsblad, «Милан» считается главным фаворитом в борьбе за нападающего «Брюгге» Ноа Ланга.
Миланский клуб опережает в трансферной гонке «Арсенал», который ранее также претендовал на 22-летнего таланта.
Ориентировочная трансферная цена форварда составляет 30 млн евро.
Он сохранил эту превосходную форму в начале нового сезона, где уже четыре раза забил и сделал еще четыре передачи в 13 играх.
В результате, «Арсенал» по-прежнему «стремится» подписать его.
«Лидс» был сильно связан в летнем трансферном окне, но вместо него предпочел подписать Дэна Джеймса(Манчестер Юнайтед) за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что Арсенал должен был дождаться следующего лета, чтобы сделать ход, когда Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт выйдут из контракта, и вероятно уйдут.
Но поскольку «Милан» «уже установил первоначальный контакт» с представителями Ланга, канониры могут быть вынуждены сделать январскую заявку.
Он сохранил эту превосходную форму в начале нового сезона, где уже четыре раза забил и сделал еще четыре передачи в 13 играх.
В результате, «Арсенал» по-прежнему «стремится» подписать его.
«Лидс» был сильно связан в летнем трансферном окне, но вместо него предпочел подписать Дэна Джеймса(Манчестер Юнайтед) за 25 миллионов фунтов стерлингов.
Сообщается, что Арсенал должен был дождаться следующего лета, чтобы сделать ход, когда Эдвард Нкетиа и Александр Ляказетт выйдут из контракта, и вероятно уйдут.
Но поскольку «Милан» «уже установил первоначальный контакт» с представителями Ланга, канониры могут быть вынуждены сделать январскую заявку.