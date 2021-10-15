«Русский дух должен быть». Колосков — о словах Клаудиньо про сборную

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.
Безусловно, Клаудиньо хороший игрок. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной, надо не только хорошо играть в футбол, но еще и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища по сборной. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдемся. Клаудиньо же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться.
Мир давно стал глобальным, нации все перемешались. И в этом нет ничего плохого.
Разве что плохо для тех государств, где власть любит напирать на патриотизм,преследуя этим свои корыстные цели.
Мир давно стал глобальным, нации все перемешались. И в этом нет ничего плохого.
Разве что плохо для тех государств, где власть любит напирать на патриотизм,преследуя этим свои корыстные цели.
а взволнованная общественность ещё долго не успокоится !
а взволнованная общественность ещё долго не успокоится !
у колоскова мозги высохли окончательно.
у колоскова мозги высохли окончательно.
И к 33-м годам пригласить в сборную...как Ари...
И к 33-м годам пригласить в сборную...как Ари...