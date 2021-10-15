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«Русский дух должен быть». Колосков — о словах Клаудиньо про сборную

вчера, 13:34

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Безусловно, Клаудиньо хороший игрок. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной, надо не только хорошо играть в футбол, но еще и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища по сборной. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдемся. Клаудиньо же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 11:45
Ох уж этот мифический русский дух..
Мир давно стал глобальным, нации все перемешались. И в этом нет ничего плохого.
Разве что плохо для тех государств, где власть любит напирать на патриотизм,преследуя этим свои корыстные цели.
протон
протон
вчера в 19:18
причем тут дух? видим ка кпо полю пешком ходят свои, а заних отрабатывают иностранцы.
112910415
112910415
вчера в 16:59
пошутил спортсмен ...
а взволнованная общественность ещё долго не успокоится !
Сантус
Сантус
вчера в 15:07
Так немцы вон и те своей арийской масти на горло наступили,загорелые парни шпилят и приносят пользу...но свой особый путь...куда же без него...:)
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:21
Аж затошнило ...
berda2003
berda2003
вчера в 14:07
как дыхнули русские: джикия, фернандес, ахметов, бакаев, жемалетдинов, захарян, оздоев, кузяев, и гл. тренер эстонец - сразу, так запахло русским духом!
у колоскова мозги высохли окончательно.
arsena1
arsena1
вчера в 13:51
Ему уже 24 года. Сколько еще на него смотреть?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:50, ред.
Ну здесь уже экспертов по русскому духу пора вызывать:
beefs
beefs
вчера в 13:50
а то много русского у Фернандеса...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:44
Конечно надо присмотреться...лет 10-12...
И к 33-м годам пригласить в сборную...как Ари...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:35
Ну вот двойные стандарты: одним можно стать россиянином, другим - нельзя.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:35
И без него справимся!
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