«Русский дух должен быть». Колосков — о словах Клаудиньо про сборную

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Безусловно, Клаудиньо хороший игрок. Его желание играть за нашу национальную команду очень похвально. Только чтобы быть в сборной, надо не только хорошо играть в футбол, но еще и быть коммуникабельным, уметь отработать за своего товарища по сборной. Русский дух должен быть у игрока. А по Клаудиньо видно, что парень очень капризный. Это не тот футболист, без которого мы не обойдемся. Клаудиньо же совсем молодой и только-только начал играть. Вот поиграет несколько сезонов за «Зенит», тогда можно будет и присмотреться.