ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Малафеев: «Дзюба сделал бы сборную России сильнее»

вчера, 13:17

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал решение нападающего Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

Сложно сказать, играл бы Дзюба в основном составе обновленной сборной России. В любом случае в своем нынешнем состоянии Дзюба делал бы команду сильнее и вариативнее. Я бы его видел как раз выходящим на замену при необходимости усиления атакующей мощи и смены тактики.

По прошлым матчам сборной в целом была видна рука тренера и то, к чему стремиться команда — при такой тактике Артёму было бы сложнее, но при смене тактики он вполне бы мог помочь сборной. Например, добавить агрессии, мощи, удлинить поле и так далее. В такой ситуации появление Артёма было бы кстати, он стал бы дополнительным оружием тренера и создавал вариативность.

Все новости
Балахнин: «„Арсенал“ удивил сегодня»
Сегодня, 21:14 Комментарии0
Б. Игнатьев: «„Рубин“ сам упустил победу»
Сегодня, 20:53 Комментарии1
Слуцкий — о голе Жемалетдинова: «На моей памяти такого не было»
Сегодня, 20:24 Комментарии7
Черчесов: «Конечно, я смотрел матчи сборной России»
Сегодня, 19:23 Комментарии11
Божович: «„Зенит“ был лучше»
Сегодня, 18:43 Комментарии10
Кингс Кангва: «„Зенит“ — сильная команда»
Сегодня, 18:40 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:19
И кто ему мешал помочь сборной?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:12
оставьте вы его уже в покое он за Зенит то играет ни шатко ни валко какая ему сборная ему пора уже в шоу бизнес или политику может там толк будет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:51
Возьми его в свою сборную отщепенцев.О как возбудились!!!
4RT
4RT
вчера в 15:38
Соболева возьмут, будет такая же "вариативность"
bratskij
bratskij
вчера в 14:26
Дзюбка из сборной сделал бы групповушку.
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 14:24
За счёт какого органа он должен поле удлинить?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:03
Дзюба еще не раз поможет сборной.....сборной ветеранов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:39
В РПЛ все игроки одного уровня....РПЛьного....
И не может быть игрока с приходом которого сборная станет сильней...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:33
Какая агрессия и мощь если он пешком ходит(((
sv_1969
sv_1969 ответ LAISMEN (раскрыть)
вчера в 13:32
С приходом усатого и онаниста???)))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:30, ред.
Наверняка тогда вся эта вакханалия с одноразовыми КАПИТАНАМИ сразу закончится с приходом уже опытного РУКОВОДИТЕЛЯ.....))))
YNWA
YNWA
вчера в 13:25
Куда ещё сильнее та🤣?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100