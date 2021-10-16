ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Рианчо: «„Динамо“ в матче со „Спартаком“ стартует как явный фаворит»

вчера, 12:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.

Эпидемия травм в «Спартаке», честно говоря, настораживает. Очень важные игроки сейчас находятся в лазарете, и это как-никак снизит шансы на победу в московском дерби. Но не исключаю, что всегда может появиться сюрприз. Возможно, мое мнение будет оспариваться, но думаю, что на этот раз «Динамо» стартует как явный фаворит.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Спартака» и «Динамо».

Все новости
Тюкавин: «„Динамо“ потеряло концентрацию в матче со „Спартаком“»
Сегодня, 12:48 Комментарии2
Титов: «Так и не понял, какую игру ставит Витория в „Спартаке“»
Сегодня, 12:18 Комментарии11
Литвинов: «Игроки „Спартака“ показали характер в матче с „Динамо“»
Сегодня, 11:37 Комментарии1
Васин: «ЦСКА ждёт непростая игра с „Уралом“»
Сегодня, 10:25 Комментарии14
Булыкин — о московском дерби: «Думаю, что болельщикам понравилось»
Сегодня, 00:42 Комментарии18
Шварц: «Могли сделать счёт 3:0»
Вчера, 22:18 Комментарии22
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:50
В дерби нет фаворита, на чьей стороне фортуна и судьи, тот и фаворит.
suiw
suiw
вчера в 13:12
У Динамо тоже лазарет полный
ABir
ABir
вчера в 12:59
Фаворитов здесь нет. Но игра должна быть интересной
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:21
Ждать недолго осталось, гадать нет смысла.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:20
Жду сюрпризов от Спартака и победы от Динамо!!!)
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:14
Спартак как всегда будет непредсказуем.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:05
Это просто словоблудие из-за обиды.
drug01
drug01
вчера в 12:04
Игра покажет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100