Рианчо: «„Динамо“ в матче со „Спартаком“ стартует как явный фаворит»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ.
Эпидемия травм в «Спартаке», честно говоря, настораживает. Очень важные игроки сейчас находятся в лазарете, и это как-никак снизит шансы на победу в московском дерби. Но не исключаю, что всегда может появиться сюрприз. Возможно, мое мнение будет оспариваться, но думаю, что на этот раз «Динамо» стартует как явный фаворит.
Ранее стало известно, кто рассудит матч «Спартака» и «Динамо».