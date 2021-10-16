Рианчо: «„Динамо“ в матче со „Спартаком“ стартует как явный фаворит»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Динамо» в рамках 11-го тура РПЛ .

Эпидемия травм в «Спартаке», честно говоря, настораживает. Очень важные игроки сейчас находятся в лазарете, и это как-никак снизит шансы на победу в московском дерби. Но не исключаю, что всегда может появиться сюрприз. Возможно, мое мнение будет оспариваться, но думаю, что на этот раз «Динамо» стартует как явный фаворит.