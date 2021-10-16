«Бред какой-то». Широков — о возможной игре Клаудиньо в сборной России

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал слова полузащитника питерского клуба Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная — это клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется — там играют люди, которые родились и живут в России. А язык — это основное, мне кажется. Да, у нас были и есть натурализованные игроки, но чтобы получить гражданство, нужно как минимум пять лет прожить здесь. А в упрощенном порядке ему президент гражданства не выдаст, я уверен. Особенно в свете его последних высказываний про легионеров. Да и ради чего давать Клаудиньо гражданство в ускоренном темпе? У него заслуги какие-то есть уже или что?

Мы это уже проходили — у нас Ари получал гражданство, еще другие ребята, которые хотели играть за сборную. Где они теперь? Играют? Да, сегодня он соответствует условным критериям сборной, а завтра — нет. И что будете делать? Клаудиньо играет больше слева, на этой позиции у нас есть свой молодой перспективный Захарян. Давайте Арсена уберем, а его поставим. Этого хотите что ли? Не надо превращать национальную сборную в клуб.

А пока что это выглядит как просто сказка о любви к России. Приехать, сказать, что любишь страну, потому что платят дофига денег — любой так может. Я посмотрю через три года на него, будет он тут находиться вообще или нет. И будет ли любить Россию так же, как сейчас.