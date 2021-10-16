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«Бред какой-то». Широков — о возможной игре Клаудиньо в сборной России

вчера, 10:30

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал слова полузащитника питерского клуба Клаудиньо, который заявил, что может рассмотреть вариант с игрой за сборную России.

Человек русского языка не знает, какая натурализация? Бред какой-то. У нас сборная — это клуб что ли? Национальная команда поэтому так и называется — там играют люди, которые родились и живут в России. А язык — это основное, мне кажется. Да, у нас были и есть натурализованные игроки, но чтобы получить гражданство, нужно как минимум пять лет прожить здесь. А в упрощенном порядке ему президент гражданства не выдаст, я уверен. Особенно в свете его последних высказываний про легионеров. Да и ради чего давать Клаудиньо гражданство в ускоренном темпе? У него заслуги какие-то есть уже или что?

Мы это уже проходили — у нас Ари получал гражданство, еще другие ребята, которые хотели играть за сборную. Где они теперь? Играют? Да, сегодня он соответствует условным критериям сборной, а завтра — нет. И что будете делать? Клаудиньо играет больше слева, на этой позиции у нас есть свой молодой перспективный Захарян. Давайте Арсена уберем, а его поставим. Этого хотите что ли? Не надо превращать национальную сборную в клуб.

А пока что это выглядит как просто сказка о любви к России. Приехать, сказать, что любишь страну, потому что платят дофига денег — любой так может. Я посмотрю через три года на него, будет он тут находиться вообще или нет. И будет ли любить Россию так же, как сейчас.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:03
Бред то, что избившего судью "эксперта" еще вспоминают.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 12:32
Немного не согласен с Широковым. Он же видел сб Германии, не говоря уже про Францию. Франция вообще Д"Артаньян и 10+ загорелых мушкетёров (истинных французов). Развитием своего детского футбола заниматься надо, а натурализация сейчас возможно поможет просто на днище не скатиться.На Данию посмотреть, страна меньше Краснодарского края и климат как в ЛО, а какие футболисты?
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:44
В целом, Широков прав. Раздуть до невероятных размеров тему "Клаудиньо в сборной России" - это надо умудриться! Бразилец невзначай кинул пару фраз на тему сборной России больше в шутку, чем в серьёз. Но у нас из этого принято создавать грандиозные дебаты, чуть ли не на государственном уровне. А это всего лишь обычный вздор. Да и вообще, станет ли молодой, талантливый и перспективный бразилец, уже олимпийский чемпион в сборной Бразилии, пребывающий в своём уме, отказаться от шанса играть в первой сборной Бразилии в пользу "нефутбольной России", волочащейся в 4-м десятке мирового рейтинга и без особых перспектив на ближайшее будущее, учитывая достаточно слабое текущее поколение игроков. По-поводу языка, не совсем согласен. Далеко не всем дано изучить чужой язык, хоть сколько ты не живи в той стране и не слышь чужую речь каждый день. Марио, живя в России много лет, смог освоить только русский матерный. Но самое главное, он чувствует язык футбола на поле, что делает его до сих пор лучшим правым латералем в РПЛ. А ещё он отдаётся игре без остатка, не жалея себя, что в клубе, что в сборной. За это он и был справедливо призван защищать честь России.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:17
В данном вопросе согласен с Широковым.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:13
    cska1948
    cska1948
    вчера в 10:59
    "...И будет ли любить Россию так же, как сейчас."
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    Клаудиньо ясно сказал что ему очень хочется сыграть на ЧМ, вот и ВСЯ его "любовь" к России.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 10:47
    соглашусь с широковым
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 10:43
    Да не дойдет Клаудиньо до нашей сборной, будет бороться за место в сборной Бразилии. А нас вполне и Захарян устраивает. Пока поводов это обсуждать особо не вижу, ну высказался человек, находясь в эйфории от грандиозной зарплаты.
    drug01
    drug01
    вчера в 10:35
    Это всё сплетни
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