Осинькин: «Матч со Словенией — лучший для сборной России при Карпине»

Главный тренер «Крыльев Советов» поделился мнением о последних матчах сборной России.

Что касается непосредственно игр, которые прошли… Про первую игру, понятно, что надо сказать: главное, что есть три очка, а про остальное надо попытаться забыть. Что очень адекватно и сделал тренерский штаб.

Вторая игра, наверное, лучшая, которую провела сборная при Валерии Карпине. Эта победа болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный лад. Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять. Важно, чтобы Россия попала напрямую на чемпионат мира. Потому что возможные стыки невероятно проблемно выглядят.