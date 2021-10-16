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Осинькин: «Матч со Словенией — лучший для сборной России при Карпине»

вчера, 09:45

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о последних матчах сборной России.

Что касается непосредственно игр, которые прошли… Про первую игру, понятно, что надо сказать: главное, что есть три очка, а про остальное надо попытаться забыть. Что очень адекватно и сделал тренерский штаб.

Вторая игра, наверное, лучшая, которую провела сборная при Валерии Карпине. Эта победа болельщиков, которые переживают за сборную России, настраивает на позитивный лад. Оттолкнувшись от игры со Словакией, сборная будет и дальше прибавлять. Важно, чтобы Россия попала напрямую на чемпионат мира. Потому что возможные стыки невероятно проблемно выглядят.

Недавно сообщалось, что Осинькин мог возглавить топ-клуб РПЛ.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:09
ДОшла очередь и до этого эксперта?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:20
Дальше больше. Удачи !
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:17
Ну что опять Валераверим ?
Не тянет Карпуша, надо молодого перспективного Осинькина ставить в сборную !
ОПС
ОПС
вчера в 10:00
А что же дальше? Посмотрим в ноябре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:58
будем надеяться, что это только начало)
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