Ларссон: «Хочу забивать за „Спартак“ в каждом матче»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей форме в нынешнем сезоне.
Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали — чушь, понятия не имею, откуда это берётся. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.
Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо».
Это твоя работа за которые ты деньги получаешь,
и немалые. Вот и отрабатывай их.
Это твоя работа за которые ты деньги получаешь,
и немалые. Вот и отрабатывай их.
Ларссон действительно сам не свой был в начале сезона. Еще и травму успел получить. Ну или просто поругался с тренером.
Теперь в свете травм Понсе и Промеса у шведа и Соболева есть все шансы заявить о себе. Удачи и заканчивайте уже свои обиды!
Ларссон действительно сам не свой был в начале сезона. Еще и травму успел получить. Ну или просто поругался с тренером.
Теперь в свете травм Понсе и Промеса у шведа и Соболева есть все шансы заявить о себе. Удачи и заканчивайте уже свои обиды!