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Ларссон: «Хочу забивать за „Спартак“ в каждом матче»

вчера, 16:25

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своей форме в нынешнем сезоне.

Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали — чушь, понятия не имею, откуда это берётся. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.

Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо».

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 16:09
Из серии "хочу, но не буду"
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:14
Хочу, разве кто то за ноги держит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:57
8 стране и так каждый Ларсен!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:52
Для этого надо потерпеть 3 месяца...до старта "ПариМатч Премьер Турнира"
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:50
Вот и забивай, а не ищи оправданий. И киснуть не надо.
Это твоя работа за которые ты деньги получаешь,
и немалые. Вот и отрабатывай их.
batog
batog
вчера в 18:35
Хотеть не вредно..... Забивай! Только на поле забывай про семью или вали домой!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:28
Ларссон уже совсем не тот !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:25
Пока не получается
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 18:22
Да забей ты на это дело)
П.Пар
П.Пар
вчера в 18:19
Хочешь забивать - забивай. Если ты настоящий спортсмен, а не портянка, нечего на семейные проблемы пенять
ДСА
ДСА
вчера в 18:04
Забивать в каждом матче - это быть Роналду.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:55
Так будет голами разбрасываться, то весь атакующий запал исчерпает в матче с Динамо и в среду на игру с Лестером ничего не останется.
112910415
112910415
вчера в 17:43
ладно, мы согласны )
drug01
drug01
вчера в 17:38
Забивай если можешь
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:28
Ну и флаг ему в руки
dadrail
dadrail
вчера в 17:21
Доказывай обратное
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:06
Чем больше детей тем меньше голов.
Futurista
Futurista
вчера в 17:00, ред.
Забивай...никто из спартачей не против...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Хорошее желание,только исполняй.
makkie
makkie
вчера в 16:55
Да уж, рождение детей сильно влияет на карьеру игроков.
Ларссон действительно сам не свой был в начале сезона. Еще и травму успел получить. Ну или просто поругался с тренером.

Теперь в свете травм Понсе и Промеса у шведа и Соболева есть все шансы заявить о себе. Удачи и заканчивайте уже свои обиды!
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:39
Хотеть не вредно
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:33
Потом второй сын,дочь,голов нет,но деньги капают???
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