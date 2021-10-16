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Малафеев: «Переходящая капитанская повязка — разумный подход для сборной»

вчера, 11:31

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев высказался о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина доверять капитанскую повязку в сборной разным игрокам.

Согласен с Карпиным по поводу капитанской повязки. Я тоже считаю, что в национальной команде каждый игрок может быть лидером и нет необходимости назначать капитаном кого-то одного. В сборную приезжают лучшие игроки России, они все обладают характером и лидерскими качествами. Тем более что выбранный капитан не всегда может попасть в заявку сборной — например, если у него травма или он не в лучшей форме. На мой взгляд, ротация в таком плане создает более крепкую команду.

В «Зените» при Адвокате и Спаллетти был капитан и несколько его сменщиков. Были заместители капитана, которые надевали повязку во время отсутствия основного. Они не чувствовали в этом никакой проблемы, и это делало сильнее саму команду. Считаю, что это абсолютно разумный подход для сборной. Бывают моменты, когда всех невозможно собрать, поэтому зависимость от одного игрока — не очень хорошая история. Для сборной намного лучше, когда все игроки готовы быть лидерами.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:08
Может быть в мотивационном плане, временно - это правильный ход Карпина, связанный с капитанством всех присутствующих в команде в процессе её становления. Но в оконцовке, всё же должен быть один капитан и пару ассистентов, как и положено, а не переходящая тряпка на рукаве, когда порой и забываешь на чьей руке она находится.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:49, ред.
Лучше без постоянного капитана, чем такого бессменного капитана дальнего и ближнего заплывания за буйки как Дзюба.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:46, ред.
Глупость ещё та. Один вопрос Малафееву: а без капитанской повязки наши игроки не могут выкладываться на все сто ? Именно это следует из его рассуждений. Второй абзац полностью противоречит третьему, хотя Малафеев связывает их в одно целое. Или что-то путает. То говорит о том, что приветствует смену капитанов в сборной, то вспоминает, что в "Зените" был один капитан с заместителями в случае его отсутствия - и тоже приветствует это. Вы уж определитесь, г-н Малафеев, что вам по душЕ. Вам, в отличие от нас, не кажется странной сложившаяся в сборной абсурдная ситуация, когда для стимулирования игры футболистов капитанская повязка переходит от одного игрока к другому. А должна казаться, так как эта ситуация у нормальных людей вызывает нездоровый смех и вполне здоровые вопросы к тренеру по поводу его здоровья.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:44
Согласен с Вячеславом.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:23
Славик на Дзюбу намекает, )
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:41
Мистер,в этой сборной не лучшие,а кого смогли собрать здоровыми.Возможно,лучшие не из лучших...
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