Колосков — о московском дерби: «Игра будет результативной»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

По поводу прогнозов не знаю, команды примерно равные и по классу, и по демонстрируемому в последнее время содержанию игры. Что касается ожиданий, я думаю, что будет очень интересный матч. У меня ощущение, что игра будет результативной.

Потери «Спартака»? Если бы в «Спартаке» играли суперзвезды, и они получили бы какие-то травмы, то это было бы невосполнимой потерей. Все футболисты, которые не будут играть, вполне заменимы. Я здесь никакой трагедии не вижу.