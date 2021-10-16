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Колосков — о московском дерби: «Игра будет результативной»

вчера, 14:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

По поводу прогнозов не знаю, команды примерно равные и по классу, и по демонстрируемому в последнее время содержанию игры. Что касается ожиданий, я думаю, что будет очень интересный матч. У меня ощущение, что игра будет результативной.

Потери «Спартака»? Если бы в «Спартаке» играли суперзвезды, и они получили бы какие-то травмы, то это было бы невосполнимой потерей. Все футболисты, которые не будут играть, вполне заменимы. Я здесь никакой трагедии не вижу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:07
Дал намёк на ничью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:05
Посмотрим как сыграют
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