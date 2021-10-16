Б. Игнатьев: «„Рубин“ сам упустил победу»

Экс-тренер сборной России поделился впечатлениями после просмотра матча 11-го тура ТРПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Матч получился боевой. Считаю, что «Локомотив» выглядел более убедительно. Физическое состояние железнодорожников давало основание добиться ничейного результата. Футболисты обеих команд действовали старательно, но свежести и страсти было больше в игре «Локомотива». «Рубин» же допускал ошибки в обороне. Думаю, итог встречи справедлив. Можно сказать, что «Рубин» сам упустил победу.