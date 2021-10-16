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Б. Игнатьев: «„Рубин“ сам упустил победу»

вчера, 20:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился впечатлениями после просмотра матча 11-го тура ТРПЛ «Рубин» — «Локомотив».

Матч получился боевой. Считаю, что «Локомотив» выглядел более убедительно. Физическое состояние железнодорожников давало основание добиться ничейного результата. Футболисты обеих команд действовали старательно, но свежести и страсти было больше в игре «Локомотива». «Рубин» же допускал ошибки в обороне. Думаю, итог встречи справедлив. Можно сказать, что «Рубин» сам упустил победу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:41
такую песню вратарь испортил !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 03:52
Полностью согласен.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:51
Согласен. Бывает и так.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:35
Рубиновые потеряли победу по своей вине
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:06
Это футбол ⚽️, он бывает очень разным. Удачи.
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