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Черчесов: «Конечно, я смотрел матчи сборной России»

вчера, 19:23

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в недавних матчах.

Смотрел ли игры сборной? Конечно, смотрел.

Как оцениваю результаты? 6 очков есть — это самое главное. Турнирная борьба продолжается.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:48
когда он зритель, результаты лучше
Legend 6
Legend 6 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:21
Черчесову тоже везло, на ЧМ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:04
Сказал бы Черчесов, что Карпину просто повезло, но ведь статус может поменяться. Из "самовлюбленного павлина" в "самовлюбленного завистливого павлина". Поэтому и не сказал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:53
Сделал дело, гуляй смело. )
протон
протон
вчера в 19:51
Смотрели?
И чё?
Да ничё.
Поговорили. И интервьюер молодец и ответчик красава))
протон
протон
вчера в 19:50
Черчесов: «Надеялся что прое…. ут, но не срослось»
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:46
Зачем было спрашивать если он и не ответил другого
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:36
Есть другие варианты ответа?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:36
Завидует Карпину, как пить дать.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:31
Пусть продолжает смотреть, главное близко к сборной его не подпускать!
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:31
Ни о чем
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:26
Странный вопрос тренеру
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