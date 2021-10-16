Черчесов: «Конечно, я смотрел матчи сборной России»

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в недавних матчах.
Смотрел ли игры сборной? Конечно, смотрел.
Как оцениваю результаты? 6 очков есть — это самое главное. Турнирная борьба продолжается.
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов оценил игру национальной команды в недавних матчах.
Смотрел ли игры сборной? Конечно, смотрел.
Как оцениваю результаты? 6 очков есть — это самое главное. Турнирная борьба продолжается.
И чё?
Да ничё.
Поговорили. И интервьюер молодец и ответчик красава))
И чё?
Да ничё.
Поговорили. И интервьюер молодец и ответчик красава))