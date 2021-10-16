Слуцкий — о голе Жемалетдинова: «На моей памяти такого не было»

Рулевой «Рубина» прокомментировал результат матча против «Локомотива».

Всё резюме уложилось в последние 30 секунд. Нужно было спокойно поставить мяч и ввести его вперед — мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще такого не помню. На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще — младшего возраста.