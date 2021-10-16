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Слуцкий — о голе Жемалетдинова: «На моей памяти такого не было»

вчера, 20:24
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча против «Локомотива».

Всё резюме уложилось в последние 30 секунд. Нужно было спокойно поставить мяч и ввести его вперед — мы не разобрались. Какая-то передача назад на вратаря, неудачный ввод. Я вообще такого не помню. На моей памяти такого не было, чтобы команда в последние 30 секунд не смогла просто поставить мяч и отдать длинную передачу вперед. Это даже не детская ошибка, а какая-то еще — младшего возраста.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:46
а счастье было так возможно
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:08
Тут букмекеры постарались.
протон
протон
вчера в 21:00
Нафик Коченкова отпускали? И да, Шмурнов-77
Слуцкий где то потерялся на просторах РПЛ
berda2003
berda2003
вчера в 20:59
как тренируешь-учишь, так и играют...
протон
протон
вчера в 20:59
Слуцкий после каждых неудачных матчей видит что ю-то в первый раз.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:49
Игроки Рубина на ничью поставили))
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:38
Как тренер Слуцкий так себе. Не тянет он команду даже уровня РПЛ. Пусть идёт в шоу, типа Малахова.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:25
Так это же фишка Рубина,пропускать на последних минутах....
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