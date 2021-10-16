Грозный: «„Спартак“ прибавил в последнее время»

Экс-наставник «Спартака» порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» против «Динамо».

«Спартак» в последнее время прибавил и в качестве игры, и по результату. Обыграли «Наполи» в Неаполе. «Динамо» играет в вертикальный, агрессивный футбол, игроки подобраны индивидуально сильные. У команд разная философия футбола. Но поймите меня правильно, я болею за те команды, в которых работал. Хотел бы, чтобы выиграл «Спартак», пусть болельщики «Динамо» на меня не обижаются.