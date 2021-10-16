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Грозный: «„Спартак“ прибавил в последнее время»

вчера, 18:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Вячеслав Грозный порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» против «Динамо».

«Спартак» в последнее время прибавил и в качестве игры, и по результату. Обыграли «Наполи» в Неаполе. «Динамо» играет в вертикальный, агрессивный футбол, игроки подобраны индивидуально сильные. У команд разная философия футбола. Но поймите меня правильно, я болею за те команды, в которых работал. Хотел бы, чтобы выиграл «Спартак», пусть болельщики «Динамо» на меня не обижаются.

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:39
Если спартак прибавил, значит жди беды-обязательно проиграют.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:41
Время покажет куда прибавил
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
вчера в 18:39
Грозный никогда не был наставником Спартака. Работал в штабе Романцева тренером.
А в России тренировал только Терек.
ДСА
ДСА
вчера в 18:34
Тут шансы равны.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:15
Спартак с прибавлением.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:11
Сегодня и посмотрим...
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