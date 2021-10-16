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Кингс Кангва: «„Зенит“ — сильная команда»

вчера, 18:40
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Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва рассказал о победе над «Зенитом» в рамках 11-го тура РПЛ.

Хочу сказать спасибо Богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи бы этого не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, мы знали это, поэтому боролись до конца и победили благодаря желанию.

Футболист получил престижную награду после этой встречи.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:44
приятно победить сильного соперника
minai
minai
вчера в 23:48, ред.
Кингс Кангва: «„Зенит“ — сильная команда»
Но мы её сегодня воткнули.
протон
протон
вчера в 21:38
Победный гол топ. Но путинский охранник на трибуне🤮
Счет не по игре. А вот голище Кангва положил знатный.
Гол классный. Но вот техника его бега вызывает вопросы: такое впечатление что он в любой момент может "забежаться", запнуться и упасть.
протон
протон
вчера в 21:37
Гол - просто кайф! Прибил
Когда оператор и редактор трансляции показывают не автора шикарного мяча, а боссов клуба
протон
протон
вчера в 21:36
просто вау, так обставил Ловрена еще перед этим. забей такое месси или роналду, неделю бы облизывали и зм на поле бы вынесли
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:30
Тем приятнее обыграть якобы сильного соперника!
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 18:44
Семак тоже так думает...)))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:42
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 18:42
    И ЦСКА тоже сильная команда!
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