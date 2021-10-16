Кингс Кангва: «„Зенит“ — сильная команда»

Хавбек «Арсенала» рассказал о победе над «Зенитом» в рамках 11-го тура РПЛ .

Хочу сказать спасибо Богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи бы этого не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, мы знали это, поэтому боролись до конца и победили благодаря желанию.