Кингс Кангва: «„Зенит“ — сильная команда»

Хавбек «Арсенала» Кингс Кангва рассказал о победе над «Зенитом» в рамках 11-го тура РПЛ.
Хочу сказать спасибо Богу за то, что мы сегодня выиграли. Без его помощи бы этого не случилось. «Зенит» — сильная команда с сильными игроками, мы знали это, поэтому боролись до конца и победили благодаря желанию.
Футболист получил престижную награду после этой встречи.
Но мы её сегодня воткнули.
Но мы её сегодня воткнули.
Счет не по игре. А вот голище Кангва положил знатный.
Гол классный. Но вот техника его бега вызывает вопросы: такое впечатление что он в любой момент может "забежаться", запнуться и упасть.
Счет не по игре. А вот голище Кангва положил знатный.
Гол классный. Но вот техника его бега вызывает вопросы: такое впечатление что он в любой момент может "забежаться", запнуться и упасть.
Когда оператор и редактор трансляции показывают не автора шикарного мяча, а боссов клуба
Когда оператор и редактор трансляции показывают не автора шикарного мяча, а боссов клуба