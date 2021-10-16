Ловрен: «Было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так»

Защитник «Зенита» отреагировал на поражение от «Арсенала».

Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим — но это не является оправданием нашей игре.

Сегодня — трудный день для всех нас, но завтра — новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех.