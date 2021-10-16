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Ловрен: «Было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так»

вчера, 17:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на поражение от «Арсенала».

Думаю, было бы глупо говорить о том, что с полем что-то было не так. Конечно, порой это имеет значение. Сегодня было ветрено, поле было сухим — но это не является оправданием нашей игре.

Сегодня — трудный день для всех нас, но завтра — новый день, завтра мы должны будем мыслить уже иначе и забыть о том, что произошло. Нужно сфокусироваться на том, что нам предстоит. Как я сказал, я верю в эту команду. Если мы будем работать слаженно, у нас есть все шансы на успех.

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Все комментарии
Правдолюб157
Правдолюб157
сегодня в 06:35
Глупо было менять Ивановича на тебя!!!
не защитник ,а .......
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:46
пока Семак и Дзюба в Зените ничего хорошего не ждите
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:04
Ну да....оправданий проигрышу нет...
Cat01
Cat01
вчера в 18:03
Не в поле дело
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:59
Сутормин звезду словил
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