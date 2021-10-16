Балахнин: «„Арсенал“ удивил сегодня»

Бывший тренер «Ростова» прокомментировал победу «Арсенала» над «Зенитом».

«Арсенал» удивил сегодня. Но и «Зенит» мне очень нравится. Это объективно. Безусловно, какие-то недоработки у них имеются, но смотреть на бразильцев одно удовольствие, чего только стоит игра Клаудиньо во втором тайме. Такой футбол смотрится. Рядом с такими игроками наши футболисты становятся лучше. Мы же видим, как прибавляет тот же Сутормин.

Не сказал бы, что «Зенит» проиграл по делу, но пропустил заслуженно. Второй гол — шедевр.