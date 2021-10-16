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Балахнин: «„Арсенал“ удивил сегодня»

вчера, 21:14
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу «Арсенала» над «Зенитом».

«Арсенал» удивил сегодня. Но и «Зенит» мне очень нравится. Это объективно. Безусловно, какие-то недоработки у них имеются, но смотреть на бразильцев одно удовольствие, чего только стоит игра Клаудиньо во втором тайме. Такой футбол смотрится. Рядом с такими игроками наши футболисты становятся лучше. Мы же видим, как прибавляет тот же Сутормин.

Не сказал бы, что «Зенит» проиграл по делу, но пропустил заслуженно. Второй гол — шедевр.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:09, ред.
питерские сконцентрировались на грядущем разгроме Ювентуса
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 07:42
Отрыв ушел в никуда. Хейтеры еще долго будут обсуждать "зачем Зенит отдал очки Сочи". Фарм-клуб? Москвы, в кой-то веки, нет на 2ой строчке... Это все "путинский вариант прожжения совести") Виноват, конечно, газ)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 07:36
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:52
    Как то неожиданно.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 02:39
    Туляки молодцы. Тормознули лидера. Тем интереснее будет интрига в чемпионате.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 23:20
    Меня Арсенал опустил на бабки!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:41
    Арсенал сегодня порадовал
    minai
    minai
    вчера в 22:28
    Вот не надо удивляться, надо привыкать.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:28
    ну вот и Зенит поплыл....
    drug01
    drug01
    вчера в 21:21
    Приятная радость
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:18
    Меня ещё и опечалил...
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