«Сочи» забил 3 гола в первом тайме в игре РПЛ во второй раз в своей истории

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вчера, 22:46

«Сочи» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ .

Любопытно, что «барсы» забили три гола в первом тайме в матче данного турнира всего во второй раз в своей истории — оба раза это случалось против «Ростова» (10:1 в июне 2020 года и сегодня).