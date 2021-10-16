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«Сочи» забил 3 гола в первом тайме в игре РПЛ во второй раз в своей истории

вчера, 22:46

«Сочи» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура РПЛ.

Любопытно, что «барсы» забили три гола в первом тайме в матче данного турнира всего во второй раз в своей истории — оба раза это случалось против «Ростова» (10:1 в июне 2020 года и сегодня).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:39
Сочи - удивительная команда. В первом тайме тотальное доминирование, ростова просто не было на поле! Казалось выиграют минимум в пять мячей! А они взяли и просто не вышли на второй тайм... Почти то же самое было с Уфой! Зачем бросать играть после первого тайма, если 8 дней отдыха впереди - загадка...
112910415
112910415
сегодня в 07:33
чемпионами будут, наверное )
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
сегодня в 07:33
много букв
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 07:30
В кой-то веки Москва отстала...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:29
Ростов их любимый соперник.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:41
Забили три и решили достаточно.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:55
Потому что у них маленькая история.
1bear
1bear
сегодня в 01:38
а во втором тайме подсели и это уже не в первый раз...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:22
Что с Ростовом,непонятно!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 00:57
Приветствую уважаемый! Сразу отвечу - нет! Я здесь, потому что я по натуре странник. Мне было интересно, как устроен мир в этой группе.

Пишу это для тех, кому будет интересно почитать.

Что я понял...В группе Боброва В. нужно играть как «вода», а в других группах можно(необязательно) играть как «огонь». Есть люди, которые любят поставить 2000 очк. сразу(кэфы от 15 до 20 и т.п.), которые любят рисковать ради острых ощущений. Даже если проигрывают, все равно, им это не волнует, поскольку знают что теряют очки, а не деньги...А вот если человек терпеливый, и не особо любит рисковать, тогда понятно что он выберет группу Боброва В.. Здесь для каждой ставки тебе дают 500 очк.(для этого вы должны прокомментировать). Если угадаешь точный счет матча — +1600(+1100 по сути), угадаешь разницу мячей — +1200(+700 по сути), угадаешь исход матча — +800(+300 по сути), а за угаданный точный счет, где в сумме более 4 мячей — +2000(+1500 по сути). Другими словами, чтобы победить в этой группе, нужно стать «водой».

Сложно соревноваться, если человек предпочитает писать только содержательные комментарии(50 очк.), примерно такие: «Скорейшего выздоровления!», «Ну и что?», «Он молодец!» и т. п. Например я, так поступаю тогда, когда я искренне хочу кого-то похвалить, или пожелать ему здоровья!

СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА

Я много анализирую перед игрой, прежде чем поставить. Я не люблю делать ставки утром, если матч начнется в 18:00. Потому что мне нужно видеть схемы(от этого многое зависит). Необходимо проанализировать статистику личных встреч — в каком году победил/проиграл, сколько раз дома/выездная игра, в каком туре - в первом, в середине сезона, в конце сезона. Сколько забивает команда, сколько пропускает — дома/выездная игра. Сколько энергии потратила команда перед этой игрой? Если — 7:0, 0:4, 3:1, 2:5 и т. п. , а соперник любит контратаковать, тогда возможно фаворит проиграет этот матч, или сыграет вничью. Сейчас у меня ~80%(предсказанные), и это потому, что я много анализирую. Я не делаю 200 ставок по 100 очк. чтобы выиграть 80 из них.
Я еще много чего не написал.

Все равно невозможно выигрывать всегда — красная карточка... и все-таки играют люди, а не цифры. Но цифры показывают многое, просто нужно понять, и возможно поднять ~80% до 85%, или до 90%, если хорошо проанализировать матчи. Это марафон с препятствиями!
Выбор за вами! Удачи!
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:21
Забили и забили!
Gahi
Gahi
вчера в 22:57
Забили три а пропустили два, такое тоже бывает. Удачи
beefs
beefs
вчера в 22:49
ну что же бывает, почаще бы...
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