Агент Самошникова: «Илья в нормальном физическом состоянии»

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» , рассказал о восстановлении игрока от травмы голеностопа, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

Илья Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы.

Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует.