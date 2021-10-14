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Агент Самошникова: «Илья в нормальном физическом состоянии»

вчера, 21:36
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 16:30 Не начался

Евгений Моисеев, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал о восстановлении игрока от травмы голеностопа, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1).

Илья Самошников еще не тренировался в общей группе с футболистами «Рубина», но игрок находится в нормальном физическом состоянии, уже прошло достаточно времени после травмы.

Сыграет ли он против «Локомотива»? Вероятность существует.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:02
Здоровья и скорейшего восстановления!
Самошников очень нужен сборной России,
особенно в решающем матче с хорватами.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:07
посмотрим в деле...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:59
Самошникову ещё придётся восстанавливать былую форму.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:39
При чем тут агент?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38
Ну и слава богу. Удачи.
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