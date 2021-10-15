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Агент Дивеева: «Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может»

вчера, 11:34

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может. Он тренируется индивидуально, делает все, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления.

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протон
протон
вчера в 19:25
последний профильный центразащ вылетел из обоймы...

жесть
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:00
Игорю скорейшего возвращения в строй.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:02
Скорейшего возвращения на поле.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:51
Давай тёзка выздоравливай скорее. Удачи тебе !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:45
Лучше бы агент сразу анекдот рассказал.
Возвращается Василий Иванович из отпуска:
- Ну как, Петька, все нормально?
- Нормально, Василий Иванович, только лопата сломалась.
- Как же вы так?
- Да вот, могилу копали - и сломалась.
- Какую могилу?!
- Да ваша лошадь сдохла!
- Как же она сдохла?!
- Конюшня сгорела - вот и сдохла.
- От чего сгорела-то?
- Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.
- Какой окурок? Он же не курит??!
- Тут закуришь, когда знамя полка сперли!
ОПС
ОПС
вчера в 12:28
Все будет хорошо.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:26
Игорю здоровья, ждём на поле!
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:18
Выздоравливай Игорь!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:53
Ну ясно всё зависит от динамики восстановления.
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:50
Классный гол забил за сборную....
Поправляйся и в строй, Игорь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:46
Скорейшего ему восстановления...
beefs
beefs
вчера в 11:42
жаль конечно, выздоравливай...
cska1948
cska1948
вчера в 11:38
Игорь, выздоравливай, ты нам нужен!
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