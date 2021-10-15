Агент Дивеева: «Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может»

Агент защитника ЦСКА рассказал о восстановлении футболиста после травмы.

Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может. Он тренируется индивидуально, делает все, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления.