Агент Дивеева: «Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева рассказал о восстановлении футболиста после травмы.
Самочувствие у Игоря нормальное, но играть не может. Он тренируется индивидуально, делает все, что позволяют доктора. По срокам восстановления непонятно, все будет зависеть от динамики восстановления.
жесть
жесть
Возвращается Василий Иванович из отпуска:
- Ну как, Петька, все нормально?
- Нормально, Василий Иванович, только лопата сломалась.
- Как же вы так?
- Да вот, могилу копали - и сломалась.
- Какую могилу?!
- Да ваша лошадь сдохла!
- Как же она сдохла?!
- Конюшня сгорела - вот и сдохла.
- От чего сгорела-то?
- Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.
- Какой окурок? Он же не курит??!
- Тут закуришь, когда знамя полка сперли!
Возвращается Василий Иванович из отпуска:
- Ну как, Петька, все нормально?
- Нормально, Василий Иванович, только лопата сломалась.
- Как же вы так?
- Да вот, могилу копали - и сломалась.
- Какую могилу?!
- Да ваша лошадь сдохла!
- Как же она сдохла?!
- Конюшня сгорела - вот и сдохла.
- От чего сгорела-то?
- Да Фурманов проходил, окурок бросил, она и сгорела.
- Какой окурок? Он же не курит??!
- Тут закуришь, когда знамя полка сперли!
Поправляйся и в строй, Игорь.
Поправляйся и в строй, Игорь.