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Джикия: «Расстроились, ведь хотелось победить»

вчера, 21:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на ничейный результат матча с «Динамо».

Расстроились, ведь хотелось победить, поэтому результат неудовлетворительный. В первые 75 минут многое не получалось. Надеюсь, что это больше не повторится.

Что касается стычки с Грулевым, это борьба, это дерби. Самое главное, что все ссоры и обиды мы оставили на поле, поэтому всё хорошо, ничего серьезного.

За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 08:46
Это когда же вы успели расстроится, если ВСЮ игру проигрывали и чудом отыграли два мяча в самом конце матча? По окончании игры что-то не было заметно, чтобы игроки СпаМа были расстроены, скорее наоборот.
112910415
112910415
сегодня в 08:12
жаль, что не вся команда играла
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:54
Спартак и так может быть доволен.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:52, ред.
Это называется словоблудие. В концовке ушли от поражения и такие высокопарные слова. А у самих, наверное радость из ушей прет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:25
Радуйтесь что отскочили
zsb1961
zsb1961
сегодня в 00:15
Хотеть - не вредно!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:08
Молодцы что счёт сравняли, а игру команды нужно улучшать. Удачи
drug01
drug01
вчера в 23:25
Теперь запели старые песни
Cat01
Cat01
вчера в 23:24
Спасибо что ноги унесли...
виктор бочарников
виктор бочарников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:13
Согласен,но тут больше вопросов по качеству Спартаковской игры,вратарская линия слабая,в атаке забивать особо некому,эмоций много футбола мало, ну а так повезло что залетело.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 22:49
Хорошо, что всё хорошо заканчивается. Понятно, что Динамики растроились, но предлагаю посмотреть на это с другой стороны. Помнится в игре с Нижним Новгородом, Динамо вообще проиграл, открыв счёт. Но там во первых соперник был никакущий, а во вторых кроты на поле не зря копейку на карманы получили...Так что команды большИе молодцы...
Брулин
Брулин
вчера в 22:42
Ларсон что делал на поле? Дно...
makkie
makkie ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 22:18
Это проблемы Динамо.
Спартак в последние 15 минут матча просто вжал Динамо в штрафную, так что один гол должен был залететь. В итоге залетело два и вырвали ничью.
sv_1969
sv_1969 ответ виктор бочарников (раскрыть)
вчера в 22:16
это проблемы Динамо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:15
Вам бездарям ещё повезло
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:12
Ничего подобного...все помнят как МЮ в финале ЛЧ Баварию обул на последних секундах...это футбол и играть нужно 90 мин. + доп. время...так что Динамо могло и проиграть...заслуженно)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:05
Вы почти проиграли
berda2003
berda2003
вчера в 22:02
чистый михо саакашвили: п...здит - и глазом не моргнёт...
n272nm
n272nm
вчера в 22:01, ред.
"Расстроились, ведь хотелось победить, поэтому результат неудовлетворительный"(С)

Вообще-то, вы чудом отскочили. Совесть все же на до иметь.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:57
Радоваться надо что Динамо расслабона дала,в Европе такая игра не прокатит.
Legend 6
Legend 6
вчера в 21:49
С экрана телевизора выглядело так. Динамо 74 минуты играл в свой футбол. А потом, то ли команда была играть на ужержание, то ли устали и прижались к своей штрафной. Как итог, Спартак забил два гола.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:47, ред.
Спасибо за классный футбол в конце матча ⚽️ .
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