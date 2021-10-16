Джикия: «Расстроились, ведь хотелось победить»

Защитник «Спартака» отреагировал на ничейный результат матча с «Динамо».

Расстроились, ведь хотелось победить, поэтому результат неудовлетворительный. В первые 75 минут многое не получалось. Надеюсь, что это больше не повторится.

Что касается стычки с Грулевым, это борьба, это дерби. Самое главное, что все ссоры и обиды мы оставили на поле, поэтому всё хорошо, ничего серьезного.

За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация.