Джикия: «Расстроились, ведь хотелось победить»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на ничейный результат матча с «Динамо».
Расстроились, ведь хотелось победить, поэтому результат неудовлетворительный. В первые 75 минут многое не получалось. Надеюсь, что это больше не повторится.
Что касается стычки с Грулевым, это борьба, это дерби. Самое главное, что все ссоры и обиды мы оставили на поле, поэтому всё хорошо, ничего серьезного.
За счет чего удалось перевернуть игру? Желание. Что касается моего гола — это наигранная комбинация.
Спартак в последние 15 минут матча просто вжал Динамо в штрафную, так что один гол должен был залететь. В итоге залетело два и вырвали ничью.
Спартак в последние 15 минут матча просто вжал Динамо в штрафную, так что один гол должен был залететь. В итоге залетело два и вырвали ничью.
Вообще-то, вы чудом отскочили. Совесть все же на до иметь.
Вообще-то, вы чудом отскочили. Совесть все же на до иметь.