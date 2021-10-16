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Шварц: «Могли сделать счёт 3:0»

вчера, 22:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о матче со «Спартаком».

На протяжении 75 минут мы очень хорошо играли, достаточно уверенно вели шли вперед и могли сделать счет 3:0, но закончили игру ничьей. У нас были моменты, когда мы стали делать неточные передачи и, к сожалению, всё закончилось так, как есть.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 09:03
По-поводу Шварца скажу одно. После Бескова в 90-х, сильнее тренера в Динамо не было и эту игру он практически выиграл, если бы не защита и вратарь Динамо. Не пойму его в одном - что делает в команде Шунин?
112910415
112910415
сегодня в 07:59
кто виноват, что концентрацию совсем утратили в концовке ?
протон
протон
сегодня в 07:40
Шварц о 2:2 со «Спартаком»: «Динамо» играло хорошо по ногам соперника"
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 07:27
Клоун опять из себя умного делает? Шварц команду построил. Бегущую и забивающую. И потом, если тебе в две дырки влетело - посмотри, может и пятера войдет?
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 07:23
Ну и Руй с ними...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 06:08
У Динамо потенциально очень интересная команда. Но что-то пока не работает.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 06:06
Могли. Но не забили.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:47
Умение команды использовать свои моменты в игре и есть главное качество футболистов, а вести в счёте 0-2 до 87 минуты в матче который всегда с таким соперником как Спартак называется дерби и умудриться пропустить два мяча и свести эту игру к ничейному результату говорит о многом, прежде всего о качестве игры команды. И задача тренера вовремя корректировать игру походу матча, чтобы избежать подобных финальных отрезков в игре. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:35
Как можно было упустить такой шанс!?
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:24
Иван Иванович, Дружище, Дорогой, хоть сейчас уже поздно, но, я снова не прохажу мимо и плюсую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:43
Очередной бездарный матч ГТ Динамо.
beefs
beefs
вчера в 23:55
радуйся что очко есть, а то бы...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
По статистике матча и не скажешь)... так рождаются байки про Спартак)...
Спартак - Динамо
Владение мячом 56% - 44%
Удары по воротам 10 - 8
Удары в створ 4 - 2
Угловые удары 7 - 1
Штрафные удары 14 - 10

Полное преимущество...Спартак должен был побеждать...
ABir
ABir
вчера в 23:35
Спартак всю игру вроде все делал правильно, но не было фарта и куража, а в концовке были вознаграждены, за то , что проявили характер и играли до последних минут
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:16
Но появился вдруг Руи он в миг разбил мечты мои.
makkie
makkie
вчера в 23:16
Представляю, как Шварц психовал от итоговой ничьи вместо комфортных 2-0.
Но Спартак в концовке просто смял Динамо.
Понравились только последние минуты, в остальном сыграли беззубо и много проигрывали в борьбе.
Capral
Capral ответ David Young (раскрыть)
вчера в 23:04
Дэвид, рад видеть Вас!!!!!!!
Дэвид, Вы- всё точно и верно расписали, практически, нечего добавить!!!!!!! Скажу, только одно- Шварц пиарщик, и этим, всё сказано. Плюсую Вас, Дэвид, за великолепный и грамотный пост!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
David Young
David Young ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
Шварц гениален в том что касается создания иллюзии величия. К сожалению для московского Динамо с таким подходом в еврокубках, если клуб там будет играть и Шварц будет главным тренером, а и то и другое очень вероятно, может ожидать много чего неприятного в плане провалов и поражений. Не говорю что у Динамо Москвы обязательно не будет хороших результатов в Европе, но мне кажется есть переоценка силы и стабильности данной команды, главного тренера в том числе. Посмотрим как сложится в этом сезоне в РПЛ, но РПЛ это даже не Лига Европы, побед в ней добиваться в среднем легче. На примерах Сергея Семака и некоторых других действующих и бывших главных тренеров российских клубов можно понять что можно быть весьма хорошим тренером по меркам РПЛ, но в Европе надо быть значительно лучше.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:56, ред.
Шварц: «Могли сделать счёт 3:0...а сделали 2:2»

Шварцу далеко до Руя...
Только великий Руй может сказать : "До 87-й минуты не высовываемся...а потом штурм...ураган..."
Capral
Capral
вчера в 22:43
Ещё одно тупое интервью. И снова, виноваты все, только не он. Примитивнейшая отмазка, типа- могли сделать 3:0, но не смогли. То, что в защите бардак- это нестрашно. То, что команда на исходе каждой игры ползает по полю- это тоже не беда. То, что у команды нет стратегии в игре- и вовсе фигня. Главное, найти крайнего. Воистину, великий тренер.....
Futurista
Futurista
вчера в 22:21
Могли, да не шмогли)...а не шмогли значит не могли)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:20
к шварцу ноль уважения, тупо игра на результат.
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