Шварц: «Могли сделать счёт 3:0»

Наставник «Динамо» рассказал о матче со «Спартаком».

На протяжении 75 минут мы очень хорошо играли, достаточно уверенно вели шли вперед и могли сделать счет 3:0, но закончили игру ничьей. У нас были моменты, когда мы стали делать неточные передачи и, к сожалению, всё закончилось так, как есть.