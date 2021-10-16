Шварц: «Могли сделать счёт 3:0»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц рассказал о матче со «Спартаком».
На протяжении 75 минут мы очень хорошо играли, достаточно уверенно вели шли вперед и могли сделать счет 3:0, но закончили игру ничьей. У нас были моменты, когда мы стали делать неточные передачи и, к сожалению, всё закончилось так, как есть.
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Спартак - Динамо
Владение мячом 56% - 44%
Удары по воротам 10 - 8
Удары в створ 4 - 2
Угловые удары 7 - 1
Штрафные удары 14 - 10
Полное преимущество...Спартак должен был побеждать...
Спартак - Динамо
Владение мячом 56% - 44%
Удары по воротам 10 - 8
Удары в створ 4 - 2
Угловые удары 7 - 1
Штрафные удары 14 - 10
Полное преимущество...Спартак должен был побеждать...
Но Спартак в концовке просто смял Динамо.
Понравились только последние минуты, в остальном сыграли беззубо и много проигрывали в борьбе.
Но Спартак в концовке просто смял Динамо.
Понравились только последние минуты, в остальном сыграли беззубо и много проигрывали в борьбе.
Дэвид, Вы- всё точно и верно расписали, практически, нечего добавить!!!!!!! Скажу, только одно- Шварц пиарщик, и этим, всё сказано. Плюсую Вас, Дэвид, за великолепный и грамотный пост!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэвид, Вы- всё точно и верно расписали, практически, нечего добавить!!!!!!! Скажу, только одно- Шварц пиарщик, и этим, всё сказано. Плюсую Вас, Дэвид, за великолепный и грамотный пост!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шварцу далеко до Руя...
Только великий Руй может сказать : "До 87-й минуты не высовываемся...а потом штурм...ураган..."
Шварцу далеко до Руя...
Только великий Руй может сказать : "До 87-й минуты не высовываемся...а потом штурм...ураган..."