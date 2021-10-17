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Малафеев: «Не вижу никакого спада у „Зенита“»

вчера, 15:42
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мыслями о втором поражении сине-бело-голубых после матча с «Арсеналом» (1:2) в 11-м туре РПЛ. В предыдущем матче «Зенит» с таким же счетом уступил «Сочи».

Начну с того, что невозможно всегда побеждать, в игре любой команды, какой бы она силы ни была, всегда будут такие, мягко скажем, неудачные периоды. Где-то не повезло, где-то наоборот, повезло сопернику. Совокупность многих факторов перераспределяет конечный результат. Лично я не вижу никакого спада.

«Зенит» был лучше в этом матче и создавал множество моментов для потенциального гола, другое дело, что команда не воспользовалась ими, ну а Антон Коченков [голкипер «Арсенала»] в свою очередь сыграл хорошо и спасал свою команду тогда, когда это было необходимо. Статистика в целом показывает, что команда все так же играет в атакующий футбол, все так же контролирует игру, но тот же удар [Кингса] Кангвы получился на загляденье, голкиперу тяжело было что-то сделать в том эпизоде.

Ни в коем случае не называл бы победу туляков незакономерной. В этом матче где-то им повезло больше, «Зениту» в свою очередь повезло меньше, ну а победный гол показал, на чьей стороне была удача в этом матче.

Безусловно, в этом году в чемпионате идет упорная борьба, тот же «Сочи» отстает от «Зенита» всего на два очка. А с «Динамо» разделяет три. Важно перетерпеть этот не совсем удачный период и не оглядываться назад.

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Все комментарии
Doping87
Doping87
вчера в 18:41
Каждый год в одно и тоже время теряем очки, а он говорит спада нет. 🤦‍♂️
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 17:37
Зато со стороны видно
112910415
112910415
вчера в 17:20
вот и славно ... можно продолжать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:35
У "Зенита" не бывает спадов, у "Зенита" может быть только полоса неудач.
МапС
МапС
вчера в 16:30
Нормальное отсутствие спада, вот так пусть и продолжают.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 16:06
Неплохо поддержал бывшую команду...,надейтесь,фарт вернется...)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:58
Обычная ситуация, Арсеналу проигрывать !)
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:50
Осень всегда не удачный период для Зенита.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:50
Спада конечно нет))) Все ок))
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:44
Пусть и дальше так играют
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