Павар: «Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал сравнение его стиля игры с Ашрафом Хакими из «Интера» и Трентом Александером-Арнольдом из «Ливерпуля».
Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош. Если бы я был недостаточно крут, то не стал бы основным защитником сборной Франции.
В текущем сезоне Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал победителем Лиги Наций.
и за него не дашь и грош,
мой стиль победный и анальный,
и в этом очень я хорош!
и за него не дашь и грош,
мой стиль победный и анальный,
и в этом очень я хорош!
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Мой стиль игры не такой сексуальный, но зато в защите я играю эротично!
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Мой стиль игры не такой сексуальный, но зато в защите я играю эротично!