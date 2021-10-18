Павар: «Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош»

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вчера, 13:40

Защитник «Баварии» и сборной Франции прокомментировал сравнение его стиля игры с из «Интера» и из «Ливерпуля».

Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош. Если бы я был недостаточно крут, то не стал бы основным защитником сборной Франции.

В текущем сезоне Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал победителем Лиги Наций.