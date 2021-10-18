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Павар: «Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош»

вчера, 13:40

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар прокомментировал сравнение его стиля игры с Ашрафом Хакими из «Интера» и Трентом Александером-Арнольдом из «Ливерпуля».

Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош. Если бы я был недостаточно крут, то не стал бы основным защитником сборной Франции.

В текущем сезоне Павар провёл за «Баварию» четыре матча, в которых отметился одной голевой передачей. Со сборной Франции Бенжамен стал победителем Лиги Наций.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 19:17
Вот уже вас двое...Поклонников изысканного стиля.
Baggio R.
Baggio R. ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:35
А не слишком самокритично?
протон
протон
вчера в 18:34
У Горлуковича самый сексуальный стиль игры был) всем Поварам до него далеко))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:19
Хорошо сказал, чертяка
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:07
Сам себя не похвалишь...
ayxpt889tuts
ayxpt889tuts
вчера в 14:31
Игрочишка: Мой стиль игры не такой сексуальный, но зато в домашних тренировках я хорош
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:27
Пускай мой стиль не сексуальный,
и за него не дашь и грош,
мой стиль победный и анальный,
и в этом очень я хорош!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:05
Мой стиль игры не такой сексуальный, но в защите я хорош.
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Мой стиль игры не такой сексуальный, но зато в защите я играю эротично!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:55
Маловато он играет.
Cat01
Cat01
вчера в 13:42
Всё отлично
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