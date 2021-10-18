ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Мхитарян раскритиковал работу арбитров в поединке «Ювентус» — «Рома»

вчера, 10:35
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, который летом мог оказаться в РПЛ, поделился мнением о работе арбитров в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).

Напомним, в конце первого тайма встречи главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который не реализовал футболист «Ромы» Жордан Верету. Мхитарян считает, что судья должен был дать доиграть эпизод, который привёл к взятию ворот туринцев.

Почему арбитры не дождались завершения эпизода и дали свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут несколько секунд, так почему же не сделать то же самое с пенальти.

«Ювентус» набрал 14 баллов в восьми турах и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» с 15 очками в активе располагается на четвёртом месте.

Все новости
Каррагер: «МЮ нужен новый тренер»
Сегодня, 11:05 Комментарии12
Мюллер сравнил Зюле с Лусио
Сегодня, 10:01 Комментарии2
Виейра: «Мы заслужили победу над „Арсеналом“»
Сегодня, 09:21 Комментарии8
Артета: «Ничья намного лучше поражения»
Сегодня, 09:09 Комментарии8
Почеттино: «Месси счастлив в Париже»
Сегодня, 08:35 Комментарии17
Вернидуб — о Суперлиге: «„Шериф“ доказал, что футбол — это не только элита»
Сегодня, 00:20 Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ h8you (раскрыть)
вчера в 13:45
Вот так поворот. Надо погуглить. Я этого не заметил. А главное, что ВАР не подсказал. Еще один док, что вар китайский
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 13:43
Одной липы на игру достаточно
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс ответ h8you (раскрыть)
вчера в 13:42
Так и пеналя не было. Нырнул волчок
h8you
h8you
вчера в 13:04
какой хитрый армянин
После вчерашнего матча «Ювентуса» и «Ромы» возник спор в моменте с назначенным судьёй Даниэле Орсато в пользу гостей пенальти, когда тот дал свисток, не дав доиграть эпизод, в котором Генрих Мхитарян отдал пас на Тэмми Абрахама, а тот поразил пустые ворота «бьянконери».

Однако после матча журналисты проанализировали эпизод с пенальти более детально, и на раскадровке оказалось отчётливо видно, что Мхитарян отдаёт передачу Абрахаму рукой, следовательно, даже в том случае, если бы Орсато не остановил игру, указав на точку, гол был бы отменён по этой причине.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:21
Засудили Рому
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
вчера в 10:48
ну сказать что фола не было - сомнительно,как впрочем и сам пенальти. Ну самое смешное,планировали совсем липовый поставить,но что-то Орсато не отважился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:48
Вы играли против юве, так что это еще нормально!)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 10:46
пАтАму что бездари научитесь пенальти пробивать,Шампиньоны Мира.
Если Щенсный отражает - то это вообще не пенальтист,а днарь. Хотя в Сериале это какая та традиция,вон Шампиньон Европы - тоже любитель не забить.причём трижды из пяти.
beefs
beefs
вчера в 10:42
в его словах есть доля правды...
Туринский_экспресс
Туринский_экспресс
вчера в 10:38
Мхитаряну только арбузами торговать. Эпизод был исчерпан, если бы свисток не прозвучал, Абрахам не успел бы даже коснуться мяча. Да и пенка то липовая, там фола не было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100