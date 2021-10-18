Мхитарян раскритиковал работу арбитров в поединке «Ювентус» — «Рома»

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вчера, 10:35

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, который летом мог оказаться в РПЛ , поделился мнением о работе арбитров в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).

Напомним, в конце первого тайма встречи главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который не реализовал футболист «Ромы» . Мхитарян считает, что судья должен был дать доиграть эпизод, который привёл к взятию ворот туринцев.

Почему арбитры не дождались завершения эпизода и дали свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут несколько секунд, так почему же не сделать то же самое с пенальти.

«Ювентус» набрал 14 баллов в восьми турах и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» с 15 очками в активе располагается на четвёртом месте.