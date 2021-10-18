Мхитарян раскритиковал работу арбитров в поединке «Ювентус» — «Рома»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, который летом мог оказаться в РПЛ, поделился мнением о работе арбитров в матче 8-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:1).
Напомним, в конце первого тайма встречи главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти в ворота «Ювентуса», который не реализовал футболист «Ромы» Жордан Верету. Мхитарян считает, что судья должен был дать доиграть эпизод, который привёл к взятию ворот туринцев.
Почему арбитры не дождались завершения эпизода и дали свисток? В случаях с офсайдами всегда ждут несколько секунд, так почему же не сделать то же самое с пенальти.
«Ювентус» набрал 14 баллов в восьми турах и поднялся на седьмое место в Серии А. «Рома» с 15 очками в активе располагается на четвёртом месте.
После вчерашнего матча «Ювентуса» и «Ромы» возник спор в моменте с назначенным судьёй Даниэле Орсато в пользу гостей пенальти, когда тот дал свисток, не дав доиграть эпизод, в котором Генрих Мхитарян отдал пас на Тэмми Абрахама, а тот поразил пустые ворота «бьянконери».
Однако после матча журналисты проанализировали эпизод с пенальти более детально, и на раскадровке оказалось отчётливо видно, что Мхитарян отдаёт передачу Абрахаму рукой, следовательно, даже в том случае, если бы Орсато не остановил игру, указав на точку, гол был бы отменён по этой причине.
После вчерашнего матча «Ювентуса» и «Ромы» возник спор в моменте с назначенным судьёй Даниэле Орсато в пользу гостей пенальти, когда тот дал свисток, не дав доиграть эпизод, в котором Генрих Мхитарян отдал пас на Тэмми Абрахама, а тот поразил пустые ворота «бьянконери».
Однако после матча журналисты проанализировали эпизод с пенальти более детально, и на раскадровке оказалось отчётливо видно, что Мхитарян отдаёт передачу Абрахаму рукой, следовательно, даже в том случае, если бы Орсато не остановил игру, указав на точку, гол был бы отменён по этой причине.
Если Щенсный отражает - то это вообще не пенальтист,а днарь. Хотя в Сериале это какая та традиция,вон Шампиньон Европы - тоже любитель не забить.причём трижды из пяти.
Если Щенсный отражает - то это вообще не пенальтист,а днарь. Хотя в Сериале это какая та традиция,вон Шампиньон Европы - тоже любитель не забить.причём трижды из пяти.