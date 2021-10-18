Тренер «Шахтёра»: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Бензема. Он лучше Левандовски»

Главный тренер «Шахтёра» перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» заявил, что отдал бы «Золотой мяч» .

Я бы отдал «Золотой мяч» Бензема. Для меня в течение многих лет он был самым лучшим центральным нападающим в мире.

Лучше ли Карим, чем Левандовски? Я считаю, что у Бензема небольшое преимущество. Я выбрал бы Карима.

Каким был бы «Шахтёр», если бы там играл Бензема? Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Если я не отвечу так, то игрок «Шахтёра» может задаться вопросом, какой была бы наша команда, если бы её тренировал Анчелотти. И мне бы не хотелось этого. Мне нравится то, что я имею.