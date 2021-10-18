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Тренер «Шахтёра»: «Я бы отдал „Золотой мяч“ Бензема. Он лучше Левандовски»

вчера, 18:37
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Зерби перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Кариму Бензема.

Я бы отдал «Золотой мяч» Бензема. Для меня в течение многих лет он был самым лучшим центральным нападающим в мире.

Лучше ли Карим, чем Левандовски? Я считаю, что у Бензема небольшое преимущество. Я выбрал бы Карима.

Каким был бы «Шахтёр», если бы там играл Бензема? Я доволен теми игроками, которые у меня есть. Если я не отвечу так, то игрок «Шахтёра» может задаться вопросом, какой была бы наша команда, если бы её тренировал Анчелотти. И мне бы не хотелось этого. Мне нравится то, что я имею.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:23, ред.
Хорошо сказал.
протон
протон
вчера в 20:09
Карим заслужил🔥
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:20
Левандовски на протяжении нескольких лет ярче и не пропадает со звёздного небосклона. Эффективный трудяга.
Pryan 7
Pryan 7
вчера в 18:54
Ну раз тренер Шахтера такое сказал, значит понятно, какой это тренер и где Шахтер будет в ближайшее время, пока такие физруки у руля.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:51
Спорное утверждение.
mphuZ
mphuZ
вчера в 18:50
Какой Бензема, он о чём?)) Он как был деревом, таким и останется.

Он и близко не конкурент Левандовски, который минимум второй год подряд должен был ЗМ получать.
Cat01
Cat01
вчера в 18:49
Сколько разных мнений
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:47
на вкус и цвет как грится))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:38
Де Зерби не знает, что хохлы и поляки братские народы, зря он поляков натравил на себя.
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:38
В этом году прям с трудом дают ЗМ
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