Виейра: «Мы заслужили победу над „Арсеналом“»

Рулевой «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал результат матча против «Арсенала».
Я был очень разочарован, когда мы пропустили в конце, потому что игроки заслужили эти три очка. Мне жаль... Мне понравился характер, который мы показали.
|Арсенал2 : 2Кристал Пэлас
|Матч завершен
Рулевой «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал результат матча против «Арсенала».
Я был очень разочарован, когда мы пропустили в конце, потому что игроки заслужили эти три очка. Мне жаль... Мне понравился характер, который мы показали.