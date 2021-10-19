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Виейра: «Мы заслужили победу над „Арсеналом“»

вчера, 09:21
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Рулевой «Кристал Пэлас» Патрик Виейра прокомментировал результат матча против «Арсенала».

Я был очень разочарован, когда мы пропустили в конце, потому что игроки заслужили эти три очка. Мне жаль... Мне понравился характер, который мы показали.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 14:25
Очень хочется, что бы у Патрика все получилось, уж очень он был хорош как футболист..
dzvinka
dzvinka
вчера в 12:21
да ну, в концовке бросили играть, вжались на своей половине, не прессинговали... и решили постоять 15 минут до свистка... это так не работает уже в современном футболе. Играть надо было до свистка.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:45
Сами виноваты
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:58
Уж точно, а вот Арсенал разачаровывает !
1bear
1bear
вчера в 10:55
а я то как разочарован - победа была так близко
drug01
drug01
вчера в 09:57
Лишь ничья!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:34
Играть надо до конца тогда заслужите.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:33
Не повезло - бывает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:27
Хорошо сыграли. Молодцы.
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