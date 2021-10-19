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Лепёхин: «„Зенит“ сыграет вничью с „Юве“, „Спартак“ обыграет „Лестер“»

вчера, 19:20

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» и «Зенита» в еврокубках:

Надеюсь, на положительный исход для питерцев в поединке с «Ювентусом». Думаю, что для туринцев эта игра легкой не будет. Надеюсь, что «Зенит» даст бой. Мне кажется, что игра будет закрытой с обеих сторон. Предположу, «Зенит» сыграет вничью «Юве». Будет 0:0 или 1:1.

Есть ли у «Спартака» шансы в игре с «Лестером»? Думаю, что да. До игры всегда шансы есть. «Красно-белые» могут рассчитывать на очки в этом поединке. Думаю, «Спартак» обыграет «Лестер».

Поединок Лиги чемпионов «Зенит» — Ювентус» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге.

Встреча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» состоится в тот же день в Москве.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:57
удивительный прогноз, удивительный
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:36
Лепёхин : "Завтра бензин будет по 4 копейки...рубль будет стоить 18 долларов...Зенит сыграет с Юве вничью...да...и Спартак обыграет Лестер"
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:57
смешные, посмотрим что эти прогнозисты скажут завтра
youtomee
youtomee
вчера в 21:59
Не совсем ясна мотивация Лестера в ЛЕ, чет кажется им эта ЛЕ поперек яиц. Если получится пройти групповой этап без особых напрягов - хорошо, а если нет, то и ладно, особо напрягаться не будут на этом этапе
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 21:53
Скорее всего Шериф обыграет Интер,чем Зенит и Спартак сыграют вничью.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:50, ред.
Менталитет очень слабый,что бы добиться подобных результатов. Да и к тому же игроки не соответствуют уровню, как впрочем и тренер. Челси не смогли обыграть, так там уровень любого игрока по позиции зашкаливает. Для того чтобы победить полосатых, бирюзовым или лазурным необходимо выжать из себя 120%, а я в это не верю. Чтобы Спартаку победить Лис, англичане должны играть на 20% своей мощи. Ну или в этих матчей должны будут удалить 1 или 2 игроков.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:44
да это какие то коровьи лепёхи.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:35
Ювентус приехал за тремя очками ....так же как и Лестер. Шансы у Зенита на победу мизерные...Спартаку ничейка будет за счастье.
Сп62
Сп62
вчера в 21:27
Ну, раз Лепёхин сказал, какие могут быть сомнения?
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:03
Зенит обыграет Ювентус.
Лестер круто разобрался с Манчестером Юнайтед, Спартаку будет крайне тяжело. Ничья будет очень хорошим результатом. Пожелаю нашим командам успеха!!!
LOpp
LOpp
вчера в 20:21
Многие эксперты начинают Лестер шапками закидывать, очень зря.
ДСА
ДСА
вчера в 20:04
Похоже одним обдолбаным больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:56
Спартак врятли осилит Лестер
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:55
Перед Наполи комменты были как там внизу
Mourinho22
Mourinho22
вчера в 19:55
Лепёхин: «Зенит» сыграет вничью «Ювентусом», а «Спартак» обыграет «Лестер» да ты есперт вообще,но скажу тебе дружок такое,твой прогноз совсем не реален,Какая ничья? Какой выигрыш? Браток,проснись и пой
beefs
beefs
вчера в 19:45
с Вашим бы оптимизмом да...
За адекватность
За адекватность
вчера в 19:38
Сильно...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:32
Обе команды достойно проиграют.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:31
Это было бы прекрасно но Костя покурил малёха вроде))
Petergoff
Petergoff
вчера в 19:25
Хе, хе. Оптимист.
Foxes
Foxes ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 19:25
Ага жди😁
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:23
Хорошо бы предсказания Лепёхина сбылись.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:21
Зенит может и сыграет, а вот Спартаку будет тяжело. В любом случае пожелаю нашим командам Удачи !!!
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