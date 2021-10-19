Лепёхин: «„Зенит“ сыграет вничью с „Юве“, „Спартак“ обыграет „Лестер“»

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вчера, 19:20

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от выступлений «Спартака» и «Зенита» в еврокубках:

Надеюсь, на положительный исход для питерцев в поединке с «Ювентусом». Думаю, что для туринцев эта игра легкой не будет. Надеюсь, что «Зенит» даст бой. Мне кажется, что игра будет закрытой с обеих сторон. Предположу, «Зенит» сыграет вничью «Юве». Будет 0:0 или 1:1.

Есть ли у «Спартака» шансы в игре с «Лестером»? Думаю, что да. До игры всегда шансы есть. «Красно-белые» могут рассчитывать на очки в этом поединке. Думаю, «Спартак» обыграет «Лестер».

Поединок Лиги чемпионов «Зенит» — Ювентус» пройдёт 20 октября в Санкт-Петербурге.

Встреча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» состоится в тот же день в Москве.