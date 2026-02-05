«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Штутгарт», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» во второй половине сезона разочаровывает как своих болельщиков, так и нейтральных любителей немецкого футбола, ведь не показывает достойных результатов и прямо сейчас заслуживает понижения в классе. В активе клуба 14 очков и 17 место с отставанием в пять баллов от 15 позиции, которые нужно отыграть, а в игре с уверенным в себе и достаточно мощным «Штутгартом» это выглядит маловероятно.
3 февраля «Санкт-Паули» проиграл «Байеру» в кубке Германии (0:3), а 31 января команда проиграла в чемпионате «Аугсбургу» (1:2).
«Штутгарт»
«Штутгарт» также участвовал в кубке Германии, но свой матч выиграл и прошел в полуфинал, что добавляет команде уверенности в своих силах. В чемпионате Германии коллектив занимает четвертое место и набрал 39 баллов, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника. В игре с аутсайдером для гостей нет другого результата кроме победы, и они сделают все, чтобы забрать эти три пункта себе.
4 февраля «Штутгарт» разобрался с «Хольштайн» (3:0) в кубке Германии, а первого числа минимально одолел в Бундеслиге «Фрайбург» (1:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Санкт-Паули» – 4.4
- Ничья – 3.7
- Победит «Штутгарт» – 1.8
Статистика
- «Санкт-Паули» играет без победу уже восемь последних поединков подряд
- «Штутгарт» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что у гостей не будет серьезных проблем в этой игре и они одержат уверенную победу, а «Санкт-Паули» продлит свою серию без побед.