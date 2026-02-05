«Санкт-Паули» – «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770314961

вчера, 21:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Санкт-Паули» – «Штутгарт», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» во второй половине сезона разочаровывает как своих болельщиков, так и нейтральных любителей немецкого футбола, ведь не показывает достойных результатов и прямо сейчас заслуживает понижения в классе. В активе клуба 14 очков и 17 место с отставанием в пять баллов от 15 позиции, которые нужно отыграть, а в игре с уверенным в себе и достаточно мощным «Штутгартом» это выглядит маловероятно.

3 февраля «Санкт-Паули» проиграл «Байеру» в кубке Германии (0:3), а 31 января команда проиграла в чемпионате «Аугсбургу» (1:2).

«Штутгарт»

«Штутгарт» также участвовал в кубке Германии, но свой матч выиграл и прошел в полуфинал, что добавляет команде уверенности в своих силах. В чемпионате Германии коллектив занимает четвертое место и набрал 39 баллов, что на три пункта больше, чем у ближайшего соперника. В игре с аутсайдером для гостей нет другого результата кроме победы, и они сделают все, чтобы забрать эти три пункта себе.

4 февраля «Штутгарт» разобрался с «Хольштайн» (3:0) в кубке Германии, а первого числа минимально одолел в Бундеслиге «Фрайбург» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Санкт-Паули» – 4.4

Ничья – 3.7

Победит «Штутгарт» – 1.8

Статистика

«Санкт-Паули» играет без победу уже восемь последних поединков подряд

«Штутгарт» выиграл шесть из десяти последних встреч на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что у гостей не будет серьезных проблем в этой игре и они одержат уверенную победу, а «Санкт-Паули» продлит свою серию без побед.