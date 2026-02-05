«Фрайбург» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770315530

вчера, 21:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Вердер», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Фрайбург»

«Фрайбург» не достигал результатов в паре последних матчей и не всегда побеждает в поединках, где это нужно делать, но в целом проводит неплохой сезон и идет на седьмом месте в Бундеслиге, а также вышел в плей-офф Лиги Европы. Коллектив понимает, что именно сейчас нужно набирать очки, чтобы претендовать на зону еврокубков, поэтому хозяева выйдут на игру с «Вердером» с повышенной мотивацией.

1 февраля «Фрайбург» минимально проиграл «Штутгарту» в Бундеслиге (0:1), а 29 января с тем же счетом уступил «Лиллю» в Лиге Европы (0:1).

«Вердер»

Команда из Бремена очень давно не побеждает, особенно на выезде и имеет большие проблемы с качеством игры. На данный момент «Вердер» стоит на грани зоны вылета, а именно на 15 месте с 19 баллами, опережая «Майнц» всего на один пункт и каждая следующая неудача погрузит гостей в опасную зону, откуда выбираться гораздо неприятнее, чем держаться в середине турнирной таблицы.

31 января «Вердер» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а 27 января уступил сильному «Хоффенхайму» на своем поле (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Фрайбург» – 1.8

Ничья – 3.8

Победит «Вердер» – 4.3

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вердер» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Фрайбург» очень хорошо и уверенно играет на своем поле и наверняка найдет проблемы у не слишком блистающего в последнее время соперника из Бремена.