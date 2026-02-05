«Фрайбург» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Вердер», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Фрайбург»
«Фрайбург» не достигал результатов в паре последних матчей и не всегда побеждает в поединках, где это нужно делать, но в целом проводит неплохой сезон и идет на седьмом месте в Бундеслиге, а также вышел в плей-офф Лиги Европы. Коллектив понимает, что именно сейчас нужно набирать очки, чтобы претендовать на зону еврокубков, поэтому хозяева выйдут на игру с «Вердером» с повышенной мотивацией.
1 февраля «Фрайбург» минимально проиграл «Штутгарту» в Бундеслиге (0:1), а 29 января с тем же счетом уступил «Лиллю» в Лиге Европы (0:1).
«Вердер»
Команда из Бремена очень давно не побеждает, особенно на выезде и имеет большие проблемы с качеством игры. На данный момент «Вердер» стоит на грани зоны вылета, а именно на 15 месте с 19 баллами, опережая «Майнц» всего на один пункт и каждая следующая неудача погрузит гостей в опасную зону, откуда выбираться гораздо неприятнее, чем держаться в середине турнирной таблицы.
31 января «Вердер» сыграл вничью с «Боруссией» М (1:1), а 27 января уступил сильному «Хоффенхайму» на своем поле (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Фрайбург» – 1.8
- Ничья – 3.8
- Победит «Вердер» – 4.3
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Фрайбурга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вердер» не может выиграть на выезде уже девять поединков подряд
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. «Фрайбург» очень хорошо и уверенно играет на своем поле и наверняка найдет проблемы у не слишком блистающего в последнее время соперника из Бремена.