«Майнц» – «Аугсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Майнц» – «Аугсбург», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Майнц»

После провального отрезка «Майнц» начал чаще побеждать и немного приободрил болельщиков, которые помнят хороший прошлый сезон клуба. Сейчас коллектив располагается на 16 месте с 18 баллами в зоне вылета, но отстает сразу от трех соперников на один пункт, поэтому вся борьба впереди. Хозяевам будет непросто, учитывая приподнятое настроение соперника, особенно после победы над «Баварией».

31 января «Майнц» неожиданно обыграл на выезде «РБ Лейпциг» (2:1), а 24 января справился с «Вольфсбургом» (3:1).

«Аугсбург»

Благодаря двум последним победам в Бундеслиге «Аугсбург» сделал качественный рывок по турнирной таблице и на данный момент занимает уже 11 место. В активе клуба 22 балла, что на четыре пункта больше, чем у нынешнего соперника. Поражение не входит в плане гостей, а за победу нужно будет отдать много сил, но эта задача является вполне решаемой, если игра у команды пойдет в этот вечер.

31 января «Аугсбург» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:1), а 24 января нанес первое поражение в Бундеслиге «Баварии» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Майнц» – 2.05

Ничья – 3.6

Победит «Аугсбург» – 3.5

Статистика

Пять последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» проиграл шесть из десяти последних выездных встреч

«Майнц» выиграл три из пяти последних матчей у «Аугсбурга» при одном поражении

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что команды не будут сильно друг от друга закрываться и каждый захочет сыграть с позиции силы, что приведет к обоюдным голам.