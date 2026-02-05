«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770314291

вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд», который состоится 7 февраля 2026 года.

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» неплохо проявляется себя в Лиге чемпионов, но если не наладит дела в АПЛ , то в следующем сезоне европейски турнир пройдет уже без «сорок». Команда на данный момент занимает 11 место с 33 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Победа позволит хозяевам сравняться с «Брентфордом» по очкам, что является отличной мотивацией для того, чтобы одержать верх.

4 февраля «Ньюкасл Юнайтед» проиграл в кубке английской лиги «Манчестер Сити» (1:3), а в чемпионате разгромно уступил «Ливерпулю» (1:4).

«Брентфорд»

«Брентфорд» выглядит достойно в последних матчах АПЛ за исключением пары неудавшихся поединков. Команда располагается на седьмом месте и при хорошей игре может навязать борьбу за место в еврокубках. Гости видят в какой форме находится их нынешний соперник и рассчитывают, что смогут извлечь из этого выгоду в виде набранных баллов, ведь даже ничья может считаться неплохим результатом.

1 февраля «Брентфорд» смог на выезде обыграть «Астон Виллу» (1:0), а 25 января уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (0:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.05

Ничья – 3.5

Победит «Брентфорд» – 3.6

Статистика

«Ньюкасл Юнайтед» не может победить уже четыре поединка подряд

«Брентфорд» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «сороки» понимают, что потеряли уже достаточно очков и не будут разочаровывать в этот раз своих же болельщиков, а одержат победу и наберут важные три пункта.