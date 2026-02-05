«Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Брентфорд», который состоится 7 февраля 2026 года.
«Ньюкасл Юнайтед»
«Ньюкасл Юнайтед» неплохо проявляется себя в Лиге чемпионов, но если не наладит дела в АПЛ, то в следующем сезоне европейски турнир пройдет уже без «сорок». Команда на данный момент занимает 11 место с 33 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Победа позволит хозяевам сравняться с «Брентфордом» по очкам, что является отличной мотивацией для того, чтобы одержать верх.
4 февраля «Ньюкасл Юнайтед» проиграл в кубке английской лиги «Манчестер Сити» (1:3), а в чемпионате разгромно уступил «Ливерпулю» (1:4).
«Брентфорд»
«Брентфорд» выглядит достойно в последних матчах АПЛ за исключением пары неудавшихся поединков. Команда располагается на седьмом месте и при хорошей игре может навязать борьбу за место в еврокубках. Гости видят в какой форме находится их нынешний соперник и рассчитывают, что смогут извлечь из этого выгоду в виде набранных баллов, ведь даже ничья может считаться неплохим результатом.
1 февраля «Брентфорд» смог на выезде обыграть «Астон Виллу» (1:0), а 25 января уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (0:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.05
- Ничья – 3.5
- Победит «Брентфорд» – 3.6
Статистика
- «Ньюкасл Юнайтед» не может победить уже четыре поединка подряд
- «Брентфорд» выиграл четыре из пяти последних выездных матчей
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасл Юнайтед», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что «сороки» понимают, что потеряли уже достаточно очков и не будут разочаровывать в этот раз своих же болельщиков, а одержат победу и наберут важные три пункта.