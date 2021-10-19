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Гендиректор «Ахмата»: «Результаты не устраивают, но поддерживаем Талалаева»

вчера, 17:41

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что руководство грозненского клуба поддерживает главного тренера Андрея Талалаева.

На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба, не шла.

Руководство, наоборот, поддерживает тренера. Как мы его можем не поддерживать? Он же наш тренер.

В этом совещании не было ничего экстренного, мы встретились тогда, когда президент [Даудов] посчитал это нужным. Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем.

После 11-го тура РПЛ грозненцы идут на 11-м месте в таблице с 12 очками.

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протон
протон
вчера в 20:29
Двое поддерживают, третий бьёт.
marut
marut
вчера в 18:34
Все правильно.....результаты не очень...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:13
Похоже скоро Талалаев отправится назад на Матч ТВ а в Терек Рахимова можно. Будет рокировочка!)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:10
Ахмату необходимо качественное усиление.
drug01
drug01
вчера в 18:09
Всё верно... Толково
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:59
Грозный по рзвитию футбола должен находиться в ПФЛ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:53
Так и надо...
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