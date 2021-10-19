Гендиректор «Ахмата»: «Результаты не устраивают, но поддерживаем Талалаева»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что руководство грозненского клуба поддерживает главного тренера .

На совещании присутствовала вся команда и, конечно, тренерский штаб. Там обсуждались рабочие вопросы. Речь о том, что руководство недовольно работой штаба, не шла.

Руководство, наоборот, поддерживает тренера. Как мы его можем не поддерживать? Он же наш тренер.

В этом совещании не было ничего экстренного, мы встретились тогда, когда президент [Даудов] посчитал это нужным. Результаты, конечно, не устраивают, но совещание и результаты здесь ни при чем.