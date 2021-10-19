Жиго: «„Спартаку“ нужно отдать максимум сил в матче с „Лестером“»

Защитник «Спартака» порассуждал о предстоящем матче с «Лестером» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Хороший камбэк в дерби, мы готовы к завтрашнему матчу. Прекрасно знаем нашего соперника, отличные нападающие у «Лестера», мы должны показать, на что мы способны, и проявить себя как команда.

Готов выйти в нападение? Моя работа быть защитником, у нас в команде отличные нападающие, мне нужно выполнять свои прямые обязанности. Не нужно думать о моей желтой карточке в Лиге Европы, нужно отдать максимум сил.