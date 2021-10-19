ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Жиго: «„Спартаку“ нужно отдать максимум сил в матче с „Лестером“»

вчера, 18:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго порассуждал о предстоящем матче с «Лестером» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

Хороший камбэк в дерби, мы готовы к завтрашнему матчу. Прекрасно знаем нашего соперника, отличные нападающие у «Лестера», мы должны показать, на что мы способны, и проявить себя как команда.

Готов выйти в нападение? Моя работа быть защитником, у нас в команде отличные нападающие, мне нужно выполнять свои прямые обязанности. Не нужно думать о моей желтой карточке в Лиге Европы, нужно отдать максимум сил.

Все новости
Литвинов: «Прошу не накидываться на Рассказова. Проиграла вся команда»
Сегодня, 21:30 Комментарии3
Витория: «„Спартак“ провёл хороший матч с „Лестером“, забили три мяча»
Сегодня, 20:05 Комментарии23
Игонин: «„Зениту“ нужна дисциплина в обороне в матче против „Ювентуса“»
Сегодня, 17:52 Комментарии7
Корнелюк: «Можно сказать, что у нас практически нет футбола»
Сегодня, 16:45 Комментарии18
Павлюченко: «Думаю, „Спартак“ сегодня не проиграет „Лестеру“»
Сегодня, 16:05 Комментарии9
Кавазашвили — о матче «Спартака»: «Уже сижу с валидолом перед телевизором»
Сегодня, 15:43 Комментарии13
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:27
Когда Жиго говорит о том, что нужно отдать максимум сил, он имеет в виду не команду, что явствует из заголовка, а себя лично, имеющего жёлтую карточку.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:37
"Лестер" вы ещё не знаете,но скоро узнаете.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:24
Да, ты прав Жиго.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:06
Разбазарили рейтинг спартачи теперь поболеем, чтобы в копилку какие нибудь баллы накинули.
idres
idres
вчера в 18:25
Отдайте, будьте так добры...а мы за вас поболеем
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:10
Было бы неплохо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100