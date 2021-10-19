Мозес: «Российскую спортивную прессу я не читаю»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как относится к критике в свой адрес.
Ну, во-первых, российскую спортивную прессу я не читаю. Во-вторых, это просто глупость. Если кто забыл, я пропустил несколько матчей из-за повреждения. В том числе с большим сожалением смотрел по телевизору игру в Лиссабоне, по итогам которой мы выбыли из Лиги чемпионов.
Футбол – моя жизнь, я всегда ему верен. Сезон начался непросто не только для меня, но и для всей команды.
Постепенно мы исправляемся. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы в мае нам было чему порадоваться. Почему бы не поставить себе цель провести этот сезон еще успешнее, чем предыдущий?
на английский,кое-как,
про меня там пишут вроде,
ну и вроде про "Спартак"...
Пишут ,будто на природе
отдыхаем мы ништяк,
что-то про таблицу,вроде,
будто там седьмой "Спартак".
на английский,кое-как,
про меня там пишут вроде,
ну и вроде про "Спартак"...
Пишут ,будто на природе
отдыхаем мы ништяк,
что-то про таблицу,вроде,
будто там седьмой "Спартак".
Действительно, толковых журналистов мало - а уж в спартаковской тусовке по пальцам пересчитать. Зеленов, кстати, из их числа был, а теперь пресс-атташе Спартака.
Действительно, толковых журналистов мало - а уж в спартаковской тусовке по пальцам пересчитать. Зеленов, кстати, из их числа был, а теперь пресс-атташе Спартака.