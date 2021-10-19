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Мозес: «Российскую спортивную прессу я не читаю»

вчера, 15:05

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес рассказал, как относится к критике в свой адрес.

Ну, во-первых, российскую спортивную прессу я не читаю. Во-вторых, это просто глупость. Если кто забыл, я пропустил несколько матчей из-за повреждения. В том числе с большим сожалением смотрел по телевизору игру в Лиссабоне, по итогам которой мы выбыли из Лиги чемпионов.

Футбол – моя жизнь, я всегда ему верен. Сезон начался непросто не только для меня, но и для всей команды.

Постепенно мы исправляемся. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы в мае нам было чему порадоваться. Почему бы не поставить себе цель провести этот сезон еще успешнее, чем предыдущий?

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:15
Нам бы еще парочку таких как Мозес. Почему не ищут таких?Фдун не помниает что бы стать чемпионами нужны игроки более высокого уровня,топчется на месте годами пытаясь найти талант.А когда купили Фернандо,Л.Адриано,Промес был и Зе луишь,эти игроки сразу выделлялись и давали результат .Сейчас же есть такого уровня Только Промес и Мозес. Этого мало
протон
протон
вчера в 19:13
К Мозесу претензий по самоотдаче и уровню игры не может быть никаких
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:50
Ясно песня.... по русски не бум бум
d_fincher
d_fincher
вчера в 17:32
Мозес - профессионал с большой буквы. Классный игрок. Его уровень виден в каждой игре. Нашим футболистам есть чему поучиться.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:25
Я читаю в переводе
на английский,кое-как,
про меня там пишут вроде,
ну и вроде про "Спартак"...

Пишут ,будто на природе
отдыхаем мы ништяк,
что-то про таблицу,вроде,
будто там седьмой "Спартак".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:13
Он русских букв не знает, и не признается.
dеigandre
dеigandre
вчера в 16:04
Ее нет
drug01
drug01
вчера в 15:43
Учи язык русский
berda2003
berda2003
вчера в 15:31
... а читать умеешь, на русском?
makkie
makkie
вчера в 15:20
Российские СМИ только и ищут повод для хайпа.
Действительно, толковых журналистов мало - а уж в спартаковской тусовке по пальцам пересчитать. Зеленов, кстати, из их числа был, а теперь пресс-атташе Спартака.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:20
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:06
И правильно делаешь,там правду не пишут!
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