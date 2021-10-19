Витория: «Думаю, „Спартак“ обыграет „Лестер“. Для этого есть все шансы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы с «Лестером».
У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что мы можем победить. Играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы.
Для нас нет различий – мы намерены выиграть и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы. Мы готовимся к одной игре, только потом начинаем думать о следующей. Вообще люблю играть большие матчи, это касалось и матча с «Динамо», и завтрашнего, и игры с «Зенитом». Такие матчи держат нас в тонусе.
Отсутствие Кофрие и травмированных футболистов не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть.
У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чем мы говорим почти на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени нужно включать и то, и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков.
В то время как «лисы» сыграли вничью с «Наполи» и потерпели поражение от «Легии» в двух первых матчах группового этапа, «Спартак» также ошибся со счетом 0:1 против польских чемпионов.
Тем не менее, они почувствовали вкус победы во втором туре, победив Наполи 2:3 в Италии, переместившись на два очка впереди Лестера и заняв второе место в группе.
Португальский тренер Руи Витория стал новым главным тренером «Спартака» в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт с российским клубом. На сегодняшний день он выиграл семь и сыграл вничью в двух из 15 своих ответственных игр.
Витория ушел из игры в 2003 году в возрасте 32 лет и вернулся, чтобы управлять Вилафранкенсе, раньше работая с молодежной командой «Бенфики».
Затем он помог Фатиме выйти на второй уровень португальского футбола в своем первом сезоне, и, хотя в следующем году они были понижены, он затем вернул команду во второй дивизион в качестве чемпионов в 2009 году.
Проведя 2010/11 в «Пасуш-де-Феррейре», во время которого они вышли в финал «Така-да-Лига» и финишировали седьмыми в Примейре-лиге - в своем первом сезоне, он не остановился. За четыре сезона он добился славы, выиграв Кубок Португалии впервые в истории клуба в 2013 году в качестве тренера.
Его успехи насторожили португальскую команду «Бенфику», которая заманила Виторию на стадион «Эстадио да Луш» в 2015 году. За этим последовали два сезона с высокими трофеями, в которых подряд были отмечены титулы Примейра Лиги и рекорд лиги - 88 очков в 34 играх.
Был достигнут новый клубный рекорд - 11 побед подряд на выезде во всех соревнованиях, когда Витория привел клуб к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Впоследствии второй год подряд он был назван лучшим тренером лиги, завоевав все четыре главных трофея Португалии в качестве тренера. 51-летний тренер завершил сезон 2016/17, выиграв чемпионат Португалии и еще один Суперкубок Португалии, что стало для «Бенфики» вторым «тройным успехом» в своей истории.
СПАРТАК МОСКВА
Первая европейская кампания московского "Спартака" началась в сезоне 1970/71 годов, когда они вышли собственно в первый раунд Кубка европейских чемпионов, в котором они участвовали 16 раз.
Один из самых запоминающихся заездов в истории клуба произошел в сезоне 1990/91, когда они вышли в полуфинал до двухматчевого поражения от «Марселя».
Они сыграли еще два четвертьфинала - в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 1995/96 и когда испанские гиганты («Реал Мадрид») выбили их из игры в сезоне 1980/81.
Кубок обладателей кубков УЕФА также обеспечил два впечатляющих пробега до последних этапов европейского турнира, проиграв «Милану» в четвертьфинале 1972/73 годов, а ровно через 20 лет достигнув последних четырех этапов.
Между тем, в Кубке УЕФА «Красно-Белые» дважды выходили в четвертьфиналы - в сезоне 1983/84 и 2010/11, а впечатляющая кампания 1997/98 привела к полуфинальной встрече с миланским «Интером».
Это первое участие клуба в групповом этапе Лиги Европы УЕФА с сезона 2018/19, когда они финишировали в нижней части группы, в которую входили «Вильярреал», «Рапид Вена» и «Рейнджерс», после поражения в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
На сегодняшний день «Спартак» сыграл в общей сложности 254 матча в еврокубках, 109 раз одержав победы, 57 раз сыграя вничью, при этом процент побед составил 43%.
Лестер конечно выиграл в матче с МЮ(4:2), но Лестер это Лестер, они могут победит МЮ, Челси подряд, но проиграть Норвичу потом, так что у Спартака есть шанс! Удачи!
В то время как «лисы» сыграли вничью с «Наполи» и потерпели поражение от «Легии» в двух первых матчах группового этапа, «Спартак» также ошибся со счетом 0:1 против польских чемпионов.
Тем не менее, они почувствовали вкус победы во втором туре, победив Наполи 2:3 в Италии, переместившись на два очка впереди Лестера и заняв второе место в группе.
Португальский тренер Руи Витория стал новым главным тренером «Спартака» в мае 2021 года, подписав двухлетний контракт с российским клубом. На сегодняшний день он выиграл семь и сыграл вничью в двух из 15 своих ответственных игр.
Витория ушел из игры в 2003 году в возрасте 32 лет и вернулся, чтобы управлять Вилафранкенсе, раньше работая с молодежной командой «Бенфики».
Затем он помог Фатиме выйти на второй уровень португальского футбола в своем первом сезоне, и, хотя в следующем году они были понижены, он затем вернул команду во второй дивизион в качестве чемпионов в 2009 году.
Проведя 2010/11 в «Пасуш-де-Феррейре», во время которого они вышли в финал «Така-да-Лига» и финишировали седьмыми в Примейре-лиге - в своем первом сезоне, он не остановился. За четыре сезона он добился славы, выиграв Кубок Португалии впервые в истории клуба в 2013 году в качестве тренера.
Его успехи насторожили португальскую команду «Бенфику», которая заманила Виторию на стадион «Эстадио да Луш» в 2015 году. За этим последовали два сезона с высокими трофеями, в которых подряд были отмечены титулы Примейра Лиги и рекорд лиги - 88 очков в 34 играх.
Был достигнут новый клубный рекорд - 11 побед подряд на выезде во всех соревнованиях, когда Витория привел клуб к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА.
Впоследствии второй год подряд он был назван лучшим тренером лиги, завоевав все четыре главных трофея Португалии в качестве тренера. 51-летний тренер завершил сезон 2016/17, выиграв чемпионат Португалии и еще один Суперкубок Португалии, что стало для «Бенфики» вторым «тройным успехом» в своей истории.
СПАРТАК МОСКВА
Первая европейская кампания московского "Спартака" началась в сезоне 1970/71 годов, когда они вышли собственно в первый раунд Кубка европейских чемпионов, в котором они участвовали 16 раз.
Один из самых запоминающихся заездов в истории клуба произошел в сезоне 1990/91, когда они вышли в полуфинал до двухматчевого поражения от «Марселя».
Они сыграли еще два четвертьфинала - в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 1995/96 и когда испанские гиганты («Реал Мадрид») выбили их из игры в сезоне 1980/81.
Кубок обладателей кубков УЕФА также обеспечил два впечатляющих пробега до последних этапов европейского турнира, проиграв «Милану» в четвертьфинале 1972/73 годов, а ровно через 20 лет достигнув последних четырех этапов.
Между тем, в Кубке УЕФА «Красно-Белые» дважды выходили в четвертьфиналы - в сезоне 1983/84 и 2010/11, а впечатляющая кампания 1997/98 привела к полуфинальной встрече с миланским «Интером».
Это первое участие клуба в групповом этапе Лиги Европы УЕФА с сезона 2018/19, когда они финишировали в нижней части группы, в которую входили «Вильярреал», «Рапид Вена» и «Рейнджерс», после поражения в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
На сегодняшний день «Спартак» сыграл в общей сложности 254 матча в еврокубках, 109 раз одержав победы, 57 раз сыграя вничью, при этом процент побед составил 43%.
Лестер конечно выиграл в матче с МЮ(4:2), но Лестер это Лестер, они могут победит МЮ, Челси подряд, но проиграть Норвичу потом, так что у Спартака есть шанс! Удачи!