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Витория: «Думаю, „Спартак“ обыграет „Лестер“. Для этого есть все шансы»

вчера, 17:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 4Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы с «Лестером».

У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что мы можем победить. Играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы.

Для нас нет различий – мы намерены выиграть и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы. Мы готовимся к одной игре, только потом начинаем думать о следующей. Вообще люблю играть большие матчи, это касалось и матча с «Динамо», и завтрашнего, и игры с «Зенитом». Такие матчи держат нас в тонусе.

Отсутствие Кофрие и травмированных футболистов не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть.

У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чем мы говорим почти на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени нужно включать и то, и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 15:17
Шансы спартака равны нулю, не нужно себя обманывать.
Viktor novicki
Viktor novicki ответ Санчо Панса (раскрыть)
сегодня в 10:36
    димон 37
    димон 37 ответ cska59 (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Такие же как чалов, ппухляков и ахмедоф
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Накир (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Но... " Есть только миг, за него и держись ". В футболе всё возможно, и решить может всего один момент.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:25
    Чудо-перевод бросается в глаза...
    Может быть "Для этого есть все предпосылки"??..."Для этого есть все обстоятельства"??

    Как может быть "Для этого есть все шансы"??
    Все ??)))
    бундер
    бундер ответ Beekeeper (раскрыть)
    вчера в 22:53
    У легий еще никто в группе не выиграл
    4RT
    4RT
    вчера в 21:28
    Если защитники Спартака продолжат забивать,а Максименко перестанет косячить-то могут и выиграть
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:00
    Шансы исчезают только после финального свистка. Будем болеть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Интересно и познавательно. К.С.Есенин, был бы жив, позавидовал вашей осведомлённости.
    cska59
    cska59
    вчера в 20:23
    Выиграют у Лестера.Легия вон смогла.
    cska59
    cska59 ответ димон 37 (раскрыть)
    вчера в 20:20
    А что,вполне квалифицированные игроки.Кранты Лестеру.
    Beekeeper
    Beekeeper
    вчера в 20:19
    Я думаю будет слив, то что случайно у легии выиграли еще ни о чем не говорит.
    димон 37
    димон 37
    вчера в 20:18
    Кем ты обыгрывать решил? Бакаевым, соболевым, ломовицким?
    димон 37
    димон 37
    вчера в 20:18
    Витя как бы не обо... ся
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:15, ред.
    "Спартак" не выиграет лишь по одной причине: у футболистов команды ноги бегут быстрее головы (фразеология). Это было хорошо заметно в матче с "Динамо". У "Лестера" ровно наоборот.
    МапС
    МапС
    вчера в 20:02
    Надо стремиться к победе! Как сыграем, так и сыграем. Главное что бы не сдрейфили. Приму любой результат, только что бы бились.
    Mourinho22
    Mourinho22
    вчера в 19:52
    Ага только во сне Спартак обыграет Лестер
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 19:36
    Когда главнюк перед игрой так уверенно трындит,то финал грозит быть катастрофическим для его команды.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 19:20
    Спартак проиграет обе игры Лестеру 0:3 ,1:2.5 никаких шансов,это не Спартак Бескова и Романцева,это Спартак Путина.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 19:19
    Правильно. Надо настраиваться только на победу на своем поле. Поляки обыграли Лестер а чем Спартак хуже?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ Санчо Панса (раскрыть)
    вчера в 19:09
    Инжи́р, или Фи́га, или Фи́говое де́рево, или Смоко́вница обыкнове́нная, или Смо́ква — субтропическое листопадное растение рода Фикус семейства Тутовые. Карийским фикус назван по месту, которое считается родиной инжира — горная область древней Карии, провинции Малой Азии.

    Не хотите? — пропускайте, не хотите? — не ешьте! Удачи! Читают подростки!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:46
    Очень смелое заявление
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:46
    Очень оптимистично, Руй! Но я не удивлюсь, если все выйдет с точностью, да наоборот)
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Нафига нам вся эта предыстория?!
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    вчера в 18:43
    Тебе самому то не смешно? Лестер Сити и маленькая запуганная девочка)
    Накир
    Накир
    вчера в 18:38
    Призрачно все в этом мире бушующем.....
    112910415
    112910415
    вчера в 18:33
    шансы есть, они небольшие ...
    надо показать свой максимум и верить в удачу !
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 18:33
    Завтра будет завтра. Порадуйте старого. Многого не надо. Всего лишь победы. Хороший будет подарок, если чё). Тонус). Бабку смотришь порадую)). Опосля).
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 18:32
    Ну, если только, опять удалят игрока у соперника, в начале матча.
    Эджуке
    Эджуке
    вчера в 18:30
    Особенно обнадёживает Руя видимо последняя игра Лестера в АПЛ )))
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