Витория: «Думаю, „Спартак“ обыграет „Лестер“. Для этого есть все шансы»

Главный тренер «Спартака» порассуждал о предстоящем матче Лиги Европы с «Лестером».

У меня хорошее предчувствие, верю в нашу команду, что мы можем победить. Играем против быстрой команды, так что наши футболисты должны быть очень сконцентрированы.

Для нас нет различий – мы намерены выиграть и дома, и в гостях. Думаю, мы выиграем эту игру, для этого есть все шансы. Мы готовимся к одной игре, только потом начинаем думать о следующей. Вообще люблю играть большие матчи, это касалось и матча с «Динамо», и завтрашнего, и игры с «Зенитом». Такие матчи держат нас в тонусе.

Отсутствие Кофрие и травмированных футболистов не радует, но ничего не поделаешь, мы должны находить замену и играть.

У меня получилось вернуть команде характер? Это то, о чем мы говорим почти на каждой тренировке. У нас есть характер, но нужно играть и умно. Здесь необходима игра не только сердцем. В той или иной степени нужно включать и то, и другое. Плюс мы очень ценим вклад наших болельщиков.