Игнатьев: «Что нам Рангник? Уйдёт и уйдёт. Я вообще не знаю такого тренера»

Бывший главный тренер сборной России высказался о слухах касательно возможного ухода руководителя отдела спорта «Локомотива» в английский «Ньюкасл».

Что говорить на эту тему? Я понимаю, если бы речь шла, например, о Слуцком или Газзаеве, а что нам Рангник? Уйдет и уйдет. И что с того? Не стоит раздувать костер, которого нет. Я вообще не знаю такого тренера. Это не Моуриньо. Это не тот специалист, которого мы у нас знаем как тренера. Если уходит, значит, уходит. Пусть уходит, на здоровье. Без него же жили? Я отношусь к нему как человеку, который пока ничего не сделал для российского футбола.