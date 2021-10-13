ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Игнатьев: «Что нам Рангник? Уйдёт и уйдёт. Я вообще не знаю такого тренера»

вчера, 20:55

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о слухах касательно возможного ухода руководителя отдела спорта «Локомотива» Ральфа Рангника в английский «Ньюкасл».

Что говорить на эту тему? Я понимаю, если бы речь шла, например, о Слуцком или Газзаеве, а что нам Рангник? Уйдет и уйдет. И что с того? Не стоит раздувать костер, которого нет. Я вообще не знаю такого тренера. Это не Моуриньо. Это не тот специалист, которого мы у нас знаем как тренера. Если уходит, значит, уходит. Пусть уходит, на здоровье. Без него же жили? Я отношусь к нему как человеку, который пока ничего не сделал для российского футбола.

Все новости
Наумов: «Не думаю, что Рангник бросит „Локомотив“»
Вчера, 15:57 Комментарии13
СлухиОсинькин мог возглавить «Локомотив»
10 октября Комментарии13
Агент Фавра опроверг слухи, что тренер может возглавить «Локомотив»
08 октября Комментарии8
Радимов отреагировал на слухи о том, что его могут уволить из «Зенита-2»
08 октября Комментарии7
СлухиРадимов может быть уволен с должности главного тренера «Зенита-2»
08 октября Комментарии30
СлухиФавр может возглавить «Локомотив»
07 октября Комментарии29
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Vik_ont25 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Я ему не лез в душу,она сама об этом сказала,во всеуслышание. Пусть Зарема разбирается-правда это,или нет.
112910415
112910415
сегодня в 05:59
для Локо есть некоторая разница !
9rqt22hxsq2v
9rqt22hxsq2v
сегодня в 04:32
Здесь он прав
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 03:30
Ну душа врядли, а вот кошек точно с "Локомотивом".
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:28
Скоро узнаете всё. Пока он сказал,что его душа и кошелёк ныне с "Локомотивом".
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:58
Ну кому-то видимо он нужен.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100