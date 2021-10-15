В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможной отставке Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о том, что может быть уволен с должности главного тренера клуба из Грозного, если команда проиграет «Химкам».

Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Видимо, кто-то специально в преддверии игры с «Химками» решил вбросить эту ложную информацию, чтобы накалить обстановку. Никакого конфликта в команде у нас нет, мы довольны нашим главным тренером и полностью выражаем ему доверие. У него есть действующий контракт, он наш тренер, поэтому мы вместе идем дальше.