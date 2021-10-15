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В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможной отставке Талалаева

вчера, 16:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 16:30 Не начался

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о том, что Андрей Талалаев может быть уволен с должности главного тренера клуба из Грозного, если команда проиграет «Химкам».

Эта информация абсолютно не соответствует действительности. Видимо, кто-то специально в преддверии игры с «Химками» решил вбросить эту ложную информацию, чтобы накалить обстановку. Никакого конфликта в команде у нас нет, мы довольны нашим главным тренером и полностью выражаем ему доверие. У него есть действующий контракт, он наш тренер, поэтому мы вместе идем дальше.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
После Химок ещё будут игры. Тогда и будут решать. Если что, то и контракт не поможет.
протон
протон
вчера в 19:30
если не соотвествует дейст. то значит правда.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:02
Похоже чистят место для Валеры Карпина.
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:22
Посмотрим что будет говорить после игры с Химками...
drug01
drug01
вчера в 16:38
Делать нечего нужен результат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:09
Талалаев там и закончит!
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