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Газзаев выбрал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

вчера, 12:05

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что отдал бы «Золотой мяч» Роберту Левандовски:

Роберт Левандовски заслуживает эту награду больше, чем все остальные. На протяжении более 10 лет он забивает много голов. Побил все рекорды результативности в Бундеслиге. В текущем сезоне забивает, без преувеличения, в каждом матче. Это говорит о высочайшем уровне профессионализма и мастерства. Такими качествами, как у Левандовски, обладают исключительно выдающиеся игроки.

Такого же мнения придерживается и легенда «Милана».

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 13:58
либо Ливандовски, либо Бензема
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:21
Вполне приемлемая кандидатура.
fxy3buf9dzv5
fxy3buf9dzv5
вчера в 12:14
Это любой псине очевидно
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 12:10, ред.
С Думы выперли, теперь обратно в футбол потянуло?
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:08
В полне достойный кандидат с Бензема !!!
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 12:07
Полностью согласен!
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