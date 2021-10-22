Газзаев выбрал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, что отдал бы «Золотой мяч» Роберту Левандовски:
Роберт Левандовски заслуживает эту награду больше, чем все остальные. На протяжении более 10 лет он забивает много голов. Побил все рекорды результативности в Бундеслиге. В текущем сезоне забивает, без преувеличения, в каждом матче. Это говорит о высочайшем уровне профессионализма и мастерства. Такими качествами, как у Левандовски, обладают исключительно выдающиеся игроки.
Такого же мнения придерживается и легенда «Милана».